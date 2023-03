“Sobreviveu por milagre”: corda de bungee jump arrebenta em salto de 30 metros

Em um enredo digno de filme de aventura, um turista de Hong Kong saltou de uma plataforma de 30 metros de altura na Tailândia, equivalente a dez andares, de uma plataforma de bungee jump. Esse seria apenas mais um entre dezenas de saltos diários no local, se não fosse um pequeno detalhe: a corda arrebentou. A notícia é do The Straits Times.

O incidente aconteceu em fevereiro no famoso Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, que opera há sete anos, mas somente agora a informação foi divulgada.

Um vídeo mostrou o momento em que a corda arrebentou. Mike salta e cai em queda livre até a corda elástica esticar. No limite do estirão ouve-se um estalo e a corda arrebenta, deixando Mike cair com velocidade em um lago em Pattaya. Ele despencou de uma altura aproximada de 5 metros, de cabeça, na água.

Segundo a agência de notícias hk01, de Hong Kong, Mike desmaiou por alguns segundos assim que se chocou com a água, mas recobrou rapidamente os sentidos a tempo de sair nadando antes que se afogasse, antes dos amigos, ainda em choque por ele ter sobrevivido à queda, o socorreram.

O turista foi rapidamente levado ao hospital com hematomas nos braços, pernas e axilas e desenvolveu uma infecção pulmonar por ter engolido água contaminada no lago. “A dor foi tão intensa que me senti tonto. Como meus braços estavam esticados, minha área das axilas foi a mais atingida”, disse. Ele ficou três dias internado e teve que desembolsar o equivalente a R$ 33,6 mil em seu tratamento. A direção do parque ofereceu uma indenização de apenas 10 mil baht (cerca de R$ 1.520,00)