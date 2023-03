Homenagem dos familiares acaba levando a noiva às lágrimas após o casamento

Uma noiva viu uma homenagem de seus familiares se transformar em um verdadeiro pesadelo. Segundo uma prima da noiva, alguns parentes não conseguiram se segurar e acabaram causando uma grande confusão que levou a mulher às lágrimas.

Conforme relato publicado no Reddit, a prima da noiva decidiu contar a história e pedir a opinião de outras pessoas para tentar “arrumar as coisas” entre seus familiares.

Segundo a mulher, o irmão do noivo e o próprio noivo decidiram montar uma caixa de lembranças para os convidados deixarem mensagens para os noivos em pequenos pedaços de papel. Ao saber disso, a noiva ficou extremamente animada e decidiu que abriria as mensagens ao lado de seus familiares.

“Ela reuniu a família em uma noite de vinho e queijos e trouxe a caixa para dividir as memórias com todos”, conta.

“Começou muito divertido e emocionante. A primeira mensagem era do pai dela, uma piada! Depois vieram desenhos engraçados, mensagens sobre amor, felicitações e, em alguns casos, mensagens que eram verdadeiras provocações desnecessárias”.

A noiva desabou!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que foram lidas diversas notas com críticas pesadas sobre a aparência da noiva que transformaram a brincadeira em algo completamente denso.

“Sugerimos parar a leitura, mas ela decidiu continuar. Em um determinado momento ela leu uma nota, não disse nada, e saiu chorando da sala. A nota era um comentário sobre como ‘nenhuma maquiagem no mundo iria cobrir o nariz enorme que ela tem’. Minha prima tem problemas com sua imagem, em especial com seu nariz, desde que era criança”, conta.

“O marido dela foi ampará-la e assim que eles saíram minha avó virou para um dos meus primos e gritou que a culpa era dele. Eu nunca a vi xingar antes e isso me assustou”, conta.

Segundo ela, a avó explicou que viu os filhos deste primo, conhecido por suas “piadas duras”, rodearem a mesa perto da caixa, mas que não chegou a perceber a intenção deles na hora.

“Alguns dias depois, eu e minha irmã nos encontramos com meus primos e exigimos que eles fizessem os seus 5 filhos escreverem uma longa carta de desculpas para a noiva! A mãe deles nos ofendeu e disse que nunca mais iria falar com a gente depois daquilo. Saímos de lá com a carta e hoje recebi uma mensagem dos meus primos me pedindo para levar o filho deles na aula de atletismo”, conta.

Para os usuários do Reddit, as crianças realmente mereceram ser responsabilizadas.

“Pensei em fazer o mesmo no meu casamento, mas agora estou me questionando. Sei que não tenho convidados que fariam isso, e acho triste ter que temer essas coisas”, comentou uma pessoa.

“Fico feliz por eles serem responsabilizados!” finalizou outra.