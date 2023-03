Homem grita com a mãe por ela dizer que está orgulhosa dele e recebe bombardeio de críticas

Um jovem de 21 anos de idade usou um fórum na internet para desabafar sobre um episódio enfrentado. De acordo com ele, deu um tratamento à mãe como reflexo de sua exaustão no trabalho. Ainda assim, sua atitude não serviu como justificativa plausível aos usuários do Reddit, resultando em duras críticas.

“Recentemente comecei um trabalho de tempo integral que absolutamente odeio. É cansativo, irritante e absolutamente odeio isso. Atualmente, estou tentando encontrar um novo emprego, mas realmente não estou tendo muita sorte”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/cussingoutmom.

“Ontem, minha mãe me pegou no trabalho e eu estava desabafando com ela sobre o meu dia. Vale a pena notar que foi ela quem me convenceu a me candidatar ao meu emprego atual. Eu estava desabafando sobre meu trabalho exaustivo e como estou tendo dificuldade em encontrar um novo emprego”, continuou.

Leia mais um relato:

Tratativa com a mãe e críticas na web

De acordo com o rapaz, sua mãe disse que estava orgulhosa pelo filho trabalhar duro, independente do que estivesse acontecendo em seu trabalho.

“Admito que fiquei um pouco irritado e disse: ‘Sinceramente, não dou a mínima se você está orgulhoso de mim! Estou infeliz e seu orgulho em mim não vai mudar isso’. Passamos o resto da viagem de carro para casa em silêncio”, desabafou.

O jovem ainda contou que seu pai o acusou de ter uma reação extrema ao gritar com a mãe. “Eu admito que gritar com a mamãe foi um pouco exagerado, mas ela precisa entender que o fato de ter orgulho de mim não vai me deixar mais feliz no meu trabalho”, finalizou.

Embora o rapaz tenha explicado a razão pela qual se irritou, sua justificativa não foi plausível aos olhos dos redditors. O jovem recebeu diversas críticas na seção de comentários do post.

“Ela estava tentando te dizer que te ama. O trabalho é uma merda. Você pode ficar chateado com isso e reclamar com ela, mas o que você quer que ela faça sobre isso? Ela não pode acenar com uma varinha e de repente tornar seu trabalho excelente. Você teria se sentido melhor se ela tivesse começado a lhe contar como o trabalho dela também é péssimo? Ou que é isso até você morrer? Apenas aceite o elogio”, diz o comentário mais votado, somando mais de 10 mil votos.

“Aceite o elogio e peça desculpas à sua mãe. Você pode ficar frustrado com seu trabalho, mas gritar com sua mãe (que não tem nada a ver com o fato de seu trabalho ser ruim) não é bom”, complementou outro redditor.