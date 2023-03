Homem chama amigo para sair em uma viagem romântica com ele e a namorada

Uma mulher ficou completamente inconformada ao descobrir que os planos de seu namorado para uma viagem romântica não eram tão românticos quanto o esperado. Ao invés de um final de semana a dois, eles passariam um final de semana na companhia do amigo do homem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher inconformada foi ao Reddit para desabafar sobre como sua viagem para Paris se tornou um verdadeiro pesadelo.

Sem se identificar, ela conta: “Aparentemente a ideia de viagem romântica do meu namorado não é a mesma que a minha. Eu estava animada em ter uma viagem a dois para passar um tempo com meu namorado, mas então ele revelou que não estaremos sozinhos do feriado”.

“Ele convidou um de seus amigos que ‘sempre quis viajar para a França. Para ele, foi legal e gentil convidar o amigo para nos acompanhar”, conta a mulher.

Ela ficou sem reação

Seguindo com seu relato, a mulher conta que chegou a questionar o namorado quanto a isso, mas ele revelou que o amigo até mesmo já tinha comprado as passagens e poderia apenas ‘dormir no sofá' do quarto.

“Ele fez isso tudo sem me consultar. Eu disse que não queria que o amigo fosse com a gente pois era para ser uma viagem romântica, mas ele disse que o amigo não nos incomodaria”.

“Eu não sei, não me sinto confortável com isso e acabei discutindo com ele, que disse ter direito de fazer isso por pagar a maior parte da viagem. No final, fiquei irritada e disse que não vou viajar se o amigo dele for”.

Leia também: Após 4 meses de divórcio, homem é criticado por esquecer o aniversário de casamento

“Para terminar, ele disse que eu estava sendo ridícula e que deveria ir já que está tudo pago. Eu não gostei disso e apenas disse o que sentia para ouvir dele que estou sendo manipuladora e cruel por fazer ele escolher entre mim e seu amigo”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem todo direito de estar chateada.

“Ele pode ter a viagem romântica com o amigo. Parece que é isso que ele quer”, comentou uma pessoa.

“Ele não te respeita, se lembre disso”, comentou outra.

“Ele mudou a viagem sem falar com você e você tem o direito de decidir que não quer mais ir”, finalizou outra.