Homem ‘casado’ com boneca de pano amplia família e mostra fotos do novo ‘filho’ Imagem: reprodução Facebook

Manter um relacionamento amoroso não é uma tarefa tão fácil. Para levar uma relação de forma saudável, é preciso maturidade e buscar dialogar sempre quando as coisas estão saindo do controle ou quando há algo que está desconfortável e é preciso mudar.

Contudo, esse não é um problema vivido por Cristian Montenegro, já que sua parceira é uma boneca de pano confeccionada pelas suas próprias mãos.

De acordo com o site Publimetro, a história do rapaz viralizou no final de 2022, após ele compartilhar o dia-a-dia com a ‘esposa’. Batizada de Natália Adela Ortiz, a boneca foi uma forma do jovem não se sentir sozinho.

“Eu fiz isso para não ficar sozinho, foi criado por mim. Assistimos TV e conversamos sobre tudo. Eles não sabem o quanto eu a amo, aguentei esse ano inteiro com ela. Pretendo me casar”.

Rapaz foi ‘pai’ pela terceira vez

A família de Bogotá não parou por aí. Além de Natália, o casal possui dois filhos. “O mais velho chama-se Adolfo Manuel e a mais nova é a Leydi Maria”.

Cristian esteve sumido por algum tempo das redes sociais, mas apareceu com um novo perfil no Facebook, onde voltou a partilhar momentos em família. Entre os momentos especiais, está o ‘parto’ de um terceiro filho.

Entre os comentários com as fotos da família, estão apoiadores e pessoas que riem da situação.

Uma pessoa escreveu: “Na minha opinião é respeitável a sua maneira de pensar. Não está fazendo mal a ninguém, então não vejo porque falam que ele é louco se ele ele não está fazendo coisas ruins”. Outra pessoa escreveu: “Ele precisa de ajuda psicológica, coitado. A vida com seres humanos iguais é tão bonita”.

