Ela revelou ter proibido a mãe de ver sua filha e afirma ter bons motivos

Uma mulher está passando por momentos complicados depois de proibir sua mãe de ter qualquer contato com a neta. Segundo ela, a avó não deve ver a criança sem que esteja em um local público e na presença dela.

Recorrendo ao Reddit para pedir apoio, a mãe conta que acabou fugindo de casa quando tinha 18 anos. Para ela, essa foi a melhor decisão de sua vida uma vez que a mãe e o companheiro eram pessoas abusivas entre si e com ela e sua irmã.

“Minha irmã já tinha 19 anos quando eles ficaram juntos então saiu de casa assim que aconteceu, eu ainda passei sete anos naquele ambiente tóxico”.

“Tive minha comida roubada (comida que eu mesma comprava com dinheiro de empregos de verão) de dentro do meu quarto, meu computador quebrado como forma de vingança, e sofri diversas agressões que chegaram até mesmo a envolver a polícia”, conta a jovem mãe.

Ela proibiu sua mãe de ver a neta

Seguindo com seu relato, ela conta que a irmã tem 3 filhos e que os 2 mais velhos conheceram a avó de dentro do carro de sua irmã. Já ela, permitiu algum contato supervisionado entre a mãe e sua filha pequena, que tem apenas 2 anos.

“Ela nunca ligou para minha filha e nem mesmo desejou um feliz aniversário a ela”, conta.

No entanto, após o falecimento de sua avó materna as coisas complicaram. “Minha mãe tentou tirar dinheiro da conta da minha avó e fez ameaças de nos processar. Com isso eu reforcei a proibição dela ver minha filha e ela ameaçou me levar ao tribunal”.

“Não consigo permitir que ela faça com minha filha o que fez comigo e minha irmã. Depois de todo esse tempo eu ainda sigo em tratamento psiquiátrico por causa do que me aconteceu. Ela até mesmo tentou tirar minha filha a força do colo da minha prima”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão e devem se manter firme.

“Seria irresponsável da sua parte permitir qualquer contato entre sua mãe e sua filha”, comentou uma pessoa.

“Você apenas está protegendo sua filha de uma pessoa abusiva que foi sua agressora”, finaliza outra.