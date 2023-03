Ela diz ter sido humilhada pela irmã ao tentar armar um encontro de casais

Uma mulher decidiu compartilhar como decidiu se vingar da irmã após descobrir que ela e o marido armaram um encontro de casais. Sem ter interesse em um relacionamento, ela decidiu dar respostas curtas e diretas ao pretendente escolhido por sua irmã e pelo marido dela.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi ao Reddit para desabafar e tentar encontrar uma forma de fazer a irmã entender que ela não está interessada em um relacionamento amoroso no momento.

Sem se identificar ela conta: “Eu estava em casa visitando meus pais durante o fim de semana e minha irmã me convidou para jantar em um restaurante que inaugurou recentemente. Era um lugar mais chique, então ela disse para eu me arrumar e usar algo legal”.

Pensando que seria apenas um jantar com a irmã e seu cunhado, ela ficou surpresa ao descobrir uma terceira pessoa dentro do carro.

Ela decidiu se vingar

Ao entrar no carro do casal, a jovem de 25 anos encontrou com Joe, amigo do marido de sua irmã, e estranhou a situação.

“Foi estranho, mas não incomum. Quando chegamos ao restaurante o amigo do meu cunhado continuou tentando conversar comigo e meu cunhado e minha irmã estavam incitando as minhas respostas e a conversa. Eu então questionei se era um encontro ou algo do tipo, por conta de todas as perguntas”.

“Minha irmã então disse que sim, pois pensou que nós dois ‘só precisávamos de um empurrãozinho’, o que os fez armar para nós”, conta a jovem.

No entanto, ela logo descobriu que Joe estava sabendo de tudo e que apenas ela foi para o jantar sem saber de nada, o que a fez optar por responder de forma “curta e direta” a todas as demais perguntas feitas no jantar.

“Minha irmã ficou revoltada e disse que eu os envergonhei enquanto eles apenas estavam tentando me ajudar. Meus pais acham que eu deveria ter agradecido e dado uma chance ao cara e que agora devo pedir desculpas”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a irmã é quem deveria respeitar suas escolhas.

“A sua irmã e o marido é que foram rudes com você”, comentou uma pessoa.

“Eles precisam respeitar sua escolha. Você pode precisar e aprender a estabelecer limites mais claros e fortes, é escolha sua novamente”, finalizou outra.