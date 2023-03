Visita deixa a casa da cunhada após apresentar atitude que a incomodava: ‘Fiquei brava’

Uma mulher desabafou na internet, após o irmão de seu marido ter se alojado em sua casa. De acordo com ela, o tempo de visita teria se estendido, o que para ela já não foi algo positivo. Contudo, o homem passou a apresentar certo comportamento que a irritou profundamente.

“O irmão do meu marido ficou conosco por três semanas no mês passado. Ele pediu para ficar um pouco conosco enquanto fazia um curso de uma semana na área [de atuação]. De alguma forma isso se estendeu (infelizmente) e meio que continuou ficando. Ele tende a se ofender facilmente, então apenas tentei manter a paz, mas estava começando a não gostar do cara”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/throwaway834727.

De acordo com a mulher, seu cunhado passou a apresentar uma atitude que a incomodava constantemente. O homem fazia ligação por vídeo com sua esposa o tempo inteiro, resultando em uma situação de desconforto a sua cunhada.

“A parte mais irritante era que ele falava com a esposa no FaceTime constantemente. Se estamos fazendo ou jantando e ela liga para dizer oi, ele configura o telefone contra um livro e agora ela também está lá. Se estamos jogando, ele liga para ela e narra cada turno. Se estamos assistindo a um filme, a mesma coisa”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem arruína pedido de casamento por não gostar do momento em que foi feito: ‘Fiquei bravo’”

Host incomodado, hóspede desagradado

Segundo a mulher, ela e o marido tiveram até que incluir a mulher de seu cunhado à distância na rotina. Contudo, a gota d’água aconteceu na terceira semana de estadia.

“Fiquei irritada na terceira semana. Sei que provavelmente exagerei, mas depois que ele falou alto com ela durante um filme, eu disse (meio mal-humorada) que provavelmente deveria ficar em seu quarto quando queria ficar com Rachel [a namorada] por horas”, desabafou.

“Ele ficou bravo e meio que brigou com meu marido, dizendo que não estava se sentindo bem-vindo e que meu esposo nunca teria pensado nisso antes de eu aparecer. Ele acabou saindo. Estou me sentindo um pouco mal, mas também ainda irritada”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.