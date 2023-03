Preso há 34 anos, homem finalmente é inocentado de crime que nunca cometeu; entenda sua história

Infelizmente, não são incomuns os casos em que pessoas são presas e até mesmo condenadas injustamente. E, embora um cenário desfavorável no qual a Justiça dos Estados Unidos decidiu que deveria ser mantido em reclusão por mais de 400 anos, Sidney Holmes conseguiu provar uma coisa depois de 34 anos: ele é inocente.

Segundo destaca o portal chileno Meganoticias, Holmes foi preso em 1988, e acusado de assalto a mão armada. Na época com 22 anos, uma das vítimas o teria reconhecido como assaltante, o que resultou em sua detenção e posterior condenação a mais de 400 anos.

Embora tenha tentado desde então comprovar sua inocência, foi apenas em novembro de 2020 que seu caso foi aceito pela Unidade de Revisão de Condenações, que realizou as prévias investigações e declarou que Sidney era inocente.

Os detalhes da história de Sidney Holmes

De acordo com informações, uma testemunha afirmou que Holmes era o motorista do veículo que levava os assaltantes que roubaram um casal que deixava uma loja. E, como a identificação foi realizada de maneira precária, este foi um dos motivos que permitiu a abertura do caso para um novo julgamento e acabou inocentando-o.

Em declaração, após o irmão ser libertado no dia 13 deste mês, Nicole Mitchell disse: “Esperamos por esse momento há muito tempo”. Holmes, por sua vez, acrescentou: “Eu só tenho que seguir em frente. Nunca desisti e agora estou livre”, afirmou.

