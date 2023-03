Pai é chamado de fraco por ficar magoado ao ser proibido de ver o filho nascer

Um homem ficou completamente desolado após ser proibido de acompanhar o nascimento de seu filho. Após expressar seus sentimentos, a esposa ainda afirmou que ele é “fraco” por estar magoado com isso.

Segundo o relato do homem, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, ele sempre sonhou em acompanhar o nascimento do filho, mas a esposa não divide a mesma opinião.

“Sou casado com o amor da minha vida há 2 anos e estamos juntos há 7. Sempre conversamos sobre ter filhos e eu sempre disse que queria estar presente no nascimento. Meu pai sempre me contava como ele ficou emocionado ao ver eu e meus irmãos nascendo”.

“Minha esposa está grávida de oito meses e tem sido muito difícil. Passamos por algumas perdas gestacionais e eu estou rezando para que o parto seja tranquilo”, conta o homem.

“Quando conversamos sobre o plano de parto ela insistiu muito para que eu não esteja na sala. Tentei conversar, implorar e tudo mais, mas ela não mudou de ideia e quer a mãe ao seu lado. Não quero estressar minha esposa porque o que importa é ela e o bebê estarem saudáveis, mas estou triste por não poder acompanhar esse momento”.

“Sei que não é sobre mim, mas não posso deixar de ficar magoado”.

Eles entraram em uma discussão

Seguindo com seu relato, o homem conta que, mesmo com a decisão da esposa, não mudou a forma como age com ela. No entanto, ela tem uma opinião diferente.

“Ela diz que eu tenho aquele olhar de ‘cachorro pidão’ e que isso a está irritando. Então começou a me repreender e a questionar o motivo disso ser importante para mim e dizendo se eu seria tão fraco assim diante do nosso filhos. Ela me disse que eu preciso ser homem e superar isso”.

“Tenho vontade de chorar e não quero que ela saiba, mas fiquei com raiva de mim e estou escrevendo isso para me acalmar. Eu a amo, mas o que ela falou me magoou. Só quero que os dois fiquem bem, mas também queria estar com ela”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, é compreensível a forma como ele se sente nessa situação.

“Também é seu filho. Não o culpo por estar chateado, você não está errado em querer ver seu filho nascer”, comentou uma pessoa.

“Embora sua esposa possa escolher quem está ao lado dela na sala de parto, os comentários dela foram desnecessários! Você disse que isso é importante pra você e se preocupa com eles no nascimento. É um motivo válido”, comentou outra.