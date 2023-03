Mulher fica arrasada após o companheiro se recusar a usar uma aliança

Uma mulher ficou completamente desolada ao descobrir que o noivo não quer usar sua aliança depois de casado. Preocupada que isso possa indicar uma possível infidelidade, a mulher decidiu buscar apoio no fórum Mumsnet para saber se isso acontece com outras pessoas.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que não se identificou, conta que inicialmente acreditou que a decisão do marido tinha relação com o fato de ele “fazer um trabalho braçal”, mas após questioná-lo sobre alternativas ela descobriu que ele não tem interesse em nenhum tipo de substituto.

“Meu parceiro não quer uma aliança ou algo que simbolize o casamento, nós devemos nos casar neste ano”.

“No começou eu pensei que era por ele trabalhar usando a força das mãos, então eu sugeri alternativas mais seguras, como um anel de silicone ou uma corrente com o anel que ele possa usar ocasionalmente”, conta a mulher.

Ele se recusa a usar um anel

Seguindo com seu relato, a mulher conta que as coisas ficaram ainda piores quando o parceiro se recusou a aceitar uma das alternativas propostas por ela.

“Ele não quer nada disso e, preciso admitir, que saber disso me deixou magoada. Quero dizer que eu sei que é apenas um anel, mas eu gosto da ideia de ver ele usando um anel que simboliza o nosso relacionamento, que mostra que somos casados. Estou sendo besta em pensar assim?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, a situação é contraditória e pode ser vista pelos dois lados.

“Nem eu nem meu marido usamos uma aliança de casamento”, comentou uma pessoa.

“Não é uma bobagem se for importante para você. Se eu estivesse no lugar dele e soubesse da importância que isso tem para você, eu usaria”, comentou outra.

“Meu pai tinha uma aliança de casamento que só foi usada no dia do casamento. Ele não gostava de joias e isso nunca refletiu no respeito e nos sentimentos dele pela minha mãe”, finalizou uma terceira.