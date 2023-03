Mulher é criticada por cobrar que o marido a ajude com os filhos e tarefas de casa

Uma mulher foi criticada por seu companheiro após pedir a ele que a ajude com o trabalho doméstico e com os cuidados com os filhos. Segundo ela, o homem alegou que seu trabalho é “desgastante demais” para fazer qualquer outra coisa.

Conforme relato, publicado no Reddit, a mulher conta que recentemente o filho mais velho do casal foi diagnosticado com TEA, com isso ela passou a precisar demandar um tempo ainda maior para atender completamente todas as necessidades do filho.

“Isso tudo vem sendo muito estressante para nós, e ainda mais coisas aconteceram”, começa a mãe.

“Meu marido trocou seu emprego em tempo integral para começar em um estágio, o que acabou reduzindo os nossos ganhos, mas tudo bem. Por outro lado, eu deixei de trabalhar para cuidar de casa e das crianças, então tenho diversas tarefas ao longo do dia”.

Ela foi criticada ao pedir ajuda.

Seguindo seu relato, a mulher conta que recentemente pediu ajuda ao marido com as tarefas domésticas.

“Por exemplo, enquanto eu lavo a louça ele pode ir dando banho nas crianças e outras coisas do tipo. Acontece que esse pedido terminou em uma grande confusão”.

“Ele diz que estou em casa sem ganhar dinheiro e devo lidar com isso enquanto ele está trabalhando, pois quando chega ele está tão cansado que não vê isso como sendo um problema dele”, explica.

“Eu também fico cansada com meus afazeres e é tudo por minha co9nta, então eu disse a ele para ele aprender a ser pai e marido, desde então ele passou a me ignorar. Estou errada em fazer isso?”,

Grande parte dos comentários foram em defesa da mãe.

“Ser dona de casa não significa que você tenha que fazer todas as tarefas e cuidar dos filhos sozinha! Ele diz que cuidar dos filhos não é problema dele? Que ótimo pai ein”, comentou uma pessoa.

“Você agiu errado em dizer que ele é um péssimo pai. Estágios são estressantes, assim como ser dona de casa também é. Ambos são empregos e sugerir que ele não se esforça porque não quer assumir sua parte do trabalho é errado”, comentou outra pessoa defendendo o pai.

“O trabalho dele dura bem menos do que o seu, que é por 24 horas e sete dias por semana! Vocês precisam se comunicar melhor”, finalizou outra.