Mulher é ameaçada por andar descalça em casa: ‘Disseram que vão chamar a polícia’

Uma mulher ficou completamente inconformada ao ser ameaçada por seu vizinho. Ela recebeu uma mensagem informando que seria denunciada à polícia caso continue andando descalça em sua própria casa.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história por meio de uma publicação no Reddit, onde pediu ajuda sobre como lidar com seus vizinhos.

Sem se identificar, ela conta que se espantou ao receber uma mensagem de seu vizinho reclamando sobre estar incomodado com o fato dela andar descalça em sua casa. Na mensagem, que fez menção ao “horário do silêncio”, o vizinho avisa que irá chamar a polícia caso ela não mude de hábitos.

“Pare de andar descalça! Se você continuar fazendo isso, especialmente durante o horário de silêncio noturno, nós vamos denunciá-la à polícia por perturbação”, diz a mensagem recebida pela mulher.

Ela ficou inconformada

Incrédula diante da mensagem enviada pelo vizinho, a mulher completou seu post de desabafo criticando a atitude do morador.

“Imagina só uma pessoa ter a audácia de andar descalça em sua própria casa”, publicou a mulher ao lado de um emoji suspirando.

Em pouco tempo, o desabafo dela chamou a atenção de diversas pessoas que decidiram comentar e questionar a atitude do vizinho.

“Como alguém consegue fazer mais barulho andando sem sapatos do que usando sapatos?”, questionou uma pessoa.

“Acho que você vai precisar comprar algumas botas enormes com muito metal, correntes e solado pesado para poder andar dentro de seu apartamento ao invés de simplesmente andar descalça”, comentou outra em tom de brincadeira.

“Eu já estive na mesma situação! Juro que eu não estava fazendo nada barulhento, apenas usava o banheiro e abria armários, coisas comuns. Eu também nunca ouvi barulhos nos outros apartamentos, mas ainda assim meus vizinhos de baixo estavam certos que meus barulhos noturnos eram insuportáveis. Eles até ligaram para o proprietário do meu apartamento no meio da noite para reclamar de mim. Eu sai de lá porqe não aguentava mais”, conta uma terceira.