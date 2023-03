Mãe se revolta ao descobrir que o ex deu nuggets de frango para a filha vegana

Uma mãe ficou completamente revoltada ao descobrir que seu ex-marido serviu nuggets de frango para a filha do casal, que é criada em uma dieta vegana. Segundo ela, o pai da menina tomou a decisão sem ao menos consultar sua opinião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe conta que decidiu se tornar vegana quando foi morar com seu ex-marido e que, ao darem as boas-vindas à filha, decidiram juntos criá-la em uma dieta vegana. No entanto, ela descobriu que o ex decidiu não seguir mais dessa forma.

“Nós éramos veganos, eu me tornei vegana porque ele não queria nada de origem animal em casa. Aprendi mais sobre a alimentação e acabei me tornando vegana. Segui dessa forma ao longo de toda gestação e decidimos criar nossa filha de 8 anos dessa forma”.

“Ontem fui buscar minha filha na casa do pai e quando estávamos voltando para casa ela disse que estava com fome e, ao ver um McDonald’s exigiu nuggets de frango”, conta a mãe incrédula.

“Chegamos em casa e ela está soluçando de raiva enquanto toma uma sopa. Ela disse que me odeia e que o pai dela teria deixado ela comer”.

Ela ficou revoltada!

Seguindo com seu relato, a mulher afirma que a filha chegou a questioná-la se ela “ainda era amada por ter comido carne”.

“Ela ficou chateada e eu assegurei que não estava magoada com ela, mas que fiquei surpresa com o pedido”, conta.

“Eu apenas estou irritada porque não sabia que nossa filha, até então vegana, estava comendo carne. Eu sinto que era uma decisão sobre a qual eu deveria ser consultada!”.

“Quando questionei o pai dela, ele disse que sou controladora demais e que não preciso saber de tudo o que ele faz quando nossa filha está com ele. Mas estou irritada porque existem opções veganas e ele não precisava escolher justo o frango! Eu gostaria ao menos de ser avisada”.

Para os usuários do Reddit, o pai deveria ao menos ter comunicado a mãe sobre sua decisão.

“Independente da minha opinião sobre fazer uma criança ter uma dieta vegana, eu acredito que vocês deveriam ao menos ter conversado sobre isso antes”, comentou uma pessoa.

“Vocês dois concordaram em criar uma criança vegana, uma mudança desse tamanho deve ser discutida entre os dois”, finalizou outra.