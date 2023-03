Jovem causa polêmica por criar crocodilo como animal de estimação: “Deita nas poltronas e na minha cama”

Jonathan Araiza é um homem de 29 anos que causou polêmica nas redes sociais após revelar que cuida de um crocodilo como se fosse um animal de estimação.

O rapaz e seu pet, chamado de Gamora, moram no México. De acordo com Jonathan, o crocodilo fêmea anda livremente pela casa e inclusive dorme ao lado dele. “Ela passa o tempo deitada nas poltronas, na minha cama”, comenta.

O animal foi batizado como Gamora em homenagem à personagem do filme da Marvel ‘Guardiões da Galáxia’. No filme, Gamora é uma mulher pequena, verde e agressiva, assim como o seu ‘bichinho’.

“Você é livre para andar pela casa como quiser”

Em entrevista ao site Clarín, o jovem contou que o réptil sabe subir as escadas de casa e também passeia pelo lago que ele criou para o conforto de Gamora.

“Ela é livre para andar pela casa como quiser e passa o tempo deitada nos sofás, na minha cama, e sabe subir escadas e inacreditavelmente entra e sai do lago quando quer” disse Araiza.

O animal não deve ser criado dessa forma, pois é agressivo por natureza. Contudo, o rapaz diz que “são pouquíssimos os casos de crocodilos que se adaptam ao cativeiro tão bem quanto ela”.

Alimentação

Uma dúvida comum das pessoas que têm contato com essa história é sobre a alimentação do crocodilo. No caso de Gamora, sua dieta se baseia em coelho, rato, vaca, frango e crustáceos. Além do crocodilo, Jonathan possui dois cachorros e tartarugas.

“Embora possa não parecer, ela é um réptil que adora atenção até certo ponto e o fato de minha namorada também ter répteis de estimação ajudou muito, então os dois se deram bem rapidamente.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

