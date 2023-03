“Adorei ver meu marido com outras mulheres”: modelo diz que casamento aberto fortalece união

A modelo sueca Monica Huldt, de 37 anos, falou recentemente sobre seu relacionamento com o marido John, de 40 anos, e disse que ambos mantêm relações sexuais com outras mulheres e que isso fortaleceu o casamento deles.

Monica e o marido, que vivem no Arizona, nos Estados Unidos, trabalham com a plataforma de conteúdo adulto paga Onlyfans, e se divertem gravando filmes juntos para ambos os canais.

Segundo Monica, a abertura do relacionamento foi acontecendo gradualmente, em um momento em que o casamento deles estava abalado, no início de 2015. Na época, ela conta, trabalhava como stripper e lutava contra a falta de libido, já que passava o dia cercada por homens e isso a fazia sentir muito mal. “Isso realmente abalava meu humor e, quando chegava em casa, não queria fazer sexo ou mesmo ser tocada pelo meu marido. Isso obviamente não era bom para nossa vida sexual e para o relacionamento, e passamos por alguns momentos bem difíceis”, disse.

Após a primeira experiência, quando fizeram sexo a três com outra mulher ela disse que se sentiu confortável e adorou ver seu marido com outra mulher. “Nunca pensei que isso aconteceria”, disse.

LEIA TAMBÉM: Imagens mostram o que populares acharam dentro de uma das maiores cobras da Amazônia

Na segunda vez, já aproveitaram para gravar vídeos para a plataforma do Onlyfans de Monica. Depois disso, John também começou sua própria plataforma na rede privada e o casal fez um acordo em que o marido pode ter relações com outras mulheres para postar em sua plataforma. “Ele não costuma sair para encontros com as mulheres as quais faz sexo, é algo puramente físico”, garantiu. Monica também tem a liberdade de fazer sexo fora do casamento, mas só com outras mulheres. “Gosto da ideia de John ser o único homem na minha vida. Faz com que pareça mais especial para mim.”