Saiba mais sobre a estátua com cabeça de bode e que ‘protege’ casa e viralizou na internet

Tudo começou quando um usuário do Twitter postou uma imagem no último domingo (19) com a legenda “Vizinho novo chegou causando no bairro”. A imagem em questão é uma estátua da figura Baphomet, que para muitas pessoas, representa o demônio. Contudo, o significado é totalmente diferente. Mas afinal, o que a figura está fazendo sob o muro dessa casa?

Vizinho novo chegou causando no bairro. pic.twitter.com/eytxgy8LmF — Ivan Almeida :): (@ivandiariamente) March 19, 2023

A estátua está localizada em uma casa em Alvorada, munícipio do Rio do Sul. A responsável pela propriedade é Mãe Michelly da Cigana, que resolveu fazer uma tour pelo local e explicar mais sobre a imagem.

Mãe Michelly explica que a casa é um ‘complexo religioso’, com diversos espaços e imagens espalhadas. Um desses locais é o ‘complexo da quimbanda’, com representações de figuras de religiões de matrizes africanas, como Exu, Zé Pelintra, Maria Padilha, entre outros.

Outro espaço presente na casa é o salão da umbanda, com diversas outras imagens espalhadas, como Cabocla Jurema E Pretos Velhos.

A imagem que causou polêmica

A imagem que gerou polêmicas nas redes sociais é conhecida como Baphomet ou Belzebu, que para algumas religiões representa Saravá Exu Maiorial.

Em entrevista, a responsável pelo local comenta que mora no local há sete anos e que colocou a imagem há alguns meses por ‘determinação divina’.

“Nove anos que eu fiz o meu assentamento de Belzebu, o Maioral. Cada ano ele me surpreende. É uma força espiritual que veio para somar na minha vida, na minha trajetória. Me transformou para o bem. Está chegando a obrigação dele agora na Sexta-feira Santa. [Em] novembro passado, eu tive que colocar a estátua. Para agradecer, para proteger o nosso portão, da minha casa de religião”, explica.

Repercussão nas redes

Após a publicação da imagem, a mãe de santo diz que ficou feliz pela repercussão nas redes. “Virou ponto turístico aqui na frente da minha casa. As pessoas têm a liberdade de dizer o que pensam e nós temos a liberdade de exercer a nossa fé”.

