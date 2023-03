Noiva expulsa amiga de seu casamento e afirma: ‘Terei que viver com isso’

Uma noiva foi duramente criticada depois de revelar que precisará tomar “decisões extremas” envolvendo seu casamento. Ela decidiu expulsar sua melhor amiga grávida, que seria uma das madrinhas da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, outra madrinha levou o caso ao Reddit, onde conta os detalhes e pede ajuda dos usuários para saber como lidar com a noiva.

“Sou madrinha em um casamento que acontecerá em setembro deste ano. São seis meses de planejamento e, na última reunião, a noiva expulsou sua melhor amiga grávida! Ela decidiu que a amiga não será mais uma madrinha”.

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a madrinha está grávida de seis meses e deverá ter o filho em junho, antes do casamento. Por conta da chegada do bebê, ela também decidiu se mudar para sua cidade natal em que terá o apoio de sua família nos dias seguintes ao nascimento.

A noiva não aceitou

Ao saber da mudança da amiga, a madrinha conta que a noiva não conseguiu lidar bem com a novidade, principalmente por ser “a última a saber” que a amiga não estará por perto para ajudar com os detalhes do casamento.

“Apesar da madrinha contar que voltará para a cidade seis semanas antes do casamento, a noiva ficou convencida de que ela dará uma desculpa para não ir”.

“Ela disse que a amiga já ‘falhou’ em outros eventos do casamento e que irá fazer o mesmo no grande dia. Estes dois eventos foram uma degustação (o avô dela faleceu no dia) e a despedida de solteira”.

“A madrinha estava em todos os outros eventos e ajudou ativamente na festa de noivado! Por causa da situação, ela decidiu que ‘precisa ser egoísta’ e expulsou a amiga do casamento. Ela ainda diz que está ‘disposta a viver com as consequências’ e que não quer ouvir 1 palavra sobre isso”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela precisa se preocupar com outras coisas.

“Posso perguntar o motivo de você ser amiga dessa pessoa?”, questionou um usuário.

“Eu desistiria do casamento! A noiva está certa em dizer que é egoísta. Eu definitivamente acabaria com a amizade”, finalizou outra.