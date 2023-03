Mãe é acusada de ‘negligência’ por causa do nome de seu filho

Um tio ficou completamente revoltado após descobrir a escolha incomum de sua irmã para nomear o primeiro filho dela. Segundo ele, a mulher está sendo negligente e expondo o filho a uma vida de “agressões e instabilidade emocional”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua situação por meio de um desabafo no Reddit, onde pediu a opinião de outras pessoas sobre o nome e sobre sua atitude.

Segundo ele, sua irmã tem uma visão deturpada de crianças, as considerando um “objeto de moda” no que diz respeito a escolha do nome.

Além disso, ele mesmo passa por problemas com o próprio nome, dado por seus pais “hippies” sem “considerar que é um nome tipicamente feminino”.

“Minha irmã está à espera de seu primeiro filho que, recentemente, soubemos ser uma menina. Ela, e minha mãe, decidiram chamar a menina de Krxstxl. Confuso, eu sei, mas se pronuncia Crystal. Eu não gosto do nome, mas com a escrita correta é aceitável”.

Ele a acusou de ser negligente

Seguindo com seu relato, o homem conta que tentou argumentar com a irmã ao saber da escolha, mas não teve sucesso.

“Eu disse a ela que é uma ideia terrível e que, se quiser realmente este nome, que mantenha a escrita tradicional. Ela tentou me explicar o motivo dos ‘x’, mas eu não me importo. É o nome de um humano, não de um animal de estimação! Não importa o quão moderno o nome fique com as alterações”.

“Com isso, ela e minha mãe me rejeitaram e disseram que só agi assim por não ser capaz de aceitar meu nome, mas eu insisti em dizer que minha irmã está sendo egoísta. Nós discutimos e eu acabei dizendo que já vejo ela e o marido como pais ruins e negligentes só pela escolha do nome”.

“Minha irmã não aceitou isso bem e minha mãe está furiosa comigo. Não vou mudar minha opinião, mas eu agi errado em criticá-la?”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, ele tem razão em tentar alertar a irmã.

“Como alguém que mudou seu nome assim que fez 18 anos, posso dizer que você está certo”, comentou uma pessoa.

“Não é único e fofo! A filha dela não é um acessório! Você definitivamente não está errado”, comentou outra.