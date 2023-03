Quem segue o cristianismo está ciente dos deveres que existem dentro da igreja e das punições que existem por atitudes consideradas erradas de acordo com a religião. Ensinados dentro do âmbito religioso, os pecados são as coisas coisas consideradas erradas pela igreja e os fiéis devem evitá-los.

Nesta terça-feira (22), uma postagem viralizou nas redes sociais após uma usuária publicar uma suposta lista de pecados que seu amigo recebeu em um retiro da igreja.

Na foto é possível notar um papel sulfite com o título ”Lista de Pecados” e em seguida a frase: “O principal elemento para uma visa livre do pecado é o arrependimento”.

‘Lista de pecados’ entregue em retiro viraliza na web; veja os mais ‘incomuns’ Imagem: reprodução Twitter

Entre os diversos tópicos apontados, alguns são considerados e outros envolvem intolerância religiosa, como ‘Umbanda’, ‘Orixás’ e ‘Crisma’.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Palhaço é contratado e descobre que apresentação é em enterro de criança

De acordo com O Globo, a autora da postagem afirmou que a lista foi entregue ao seu amigo no último fim de semana em um retiro da igreja que a família do seu amigo frequenta.

A lista contém mais de 100 pecados e alguns não são tão explicativos, como nova era, ou apresentam cunho preconceituoso, como homossexualidade, o que causou milhares de compartilhamentos e comentários.

Repercussão

Entre os comentários, um usuário da rede disse: “Não sei se isso é um bingo do código penal ou uma descrição do Bolsonaro”. Outros questionaram alguns itens: “O que era pra ser o ‘nova era’?”

Publicado no Twitter, a lista obteve mais de 11 milhões de visualizações, com 113 mil curtidas e 54 mil comentários. Contudo, a responsável apagou a postagem original após a repercussão.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Por que funcionários do Outback tinham que se ajoelhar? Prática foi denunciada ao MPT

⋅ Como é a vida de Suzane von Richthofen desde que deixou a cadeia?

⋅ Após 4 meses de divórcio, homem é criticado por esquecer o aniversário de casamento