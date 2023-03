Após algumas atitudes, mãe decide que não quer a filha perto da namorada do pai

Uma mãe decidiu pedir ajuda no Reddit depois de repensar o relacionamento de sua filha com o pai. Segundo ela, as atitudes da atual companheira de seu ex a deixam incomodada e pensando se quer, ou não, que a filha se aproxime dela.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de uma menina, a qual chama de Shelly. A criança é fruto de um relacionamento de sete anos que terminou há 1 ano e meio depois da descoberta de uma traição.

“Ele me traiu com uma colega de trabalho. Eles tinham um relacionamento pelas minhas costas e isso durou meses até eu descobrir. Durante todo o tempo ela sabia sobre mim, minha filha e os dois filhos dele de outro casamento”.

“Ela é a mesma mulher com quem ele está agora, então ela claramente não tem qualquer respeito por mim e minha filha”, conta a mulher.

Ela não quer que a filha tenha contato com a namorada do pai

Diante disso, a mãe teme que a filha tenha contato com a namorada do pai que, a seu ver, também fez com que o comportamento do homem fosse modificado.

“Ele se tornou um caloteiro e sua palavra deixou de valer qualquer coisa. Não sei se ela tem alguma relação com isso, mas ele mal vê a filha e ainda a deixa desconfortável quando a vê”.

“Sempre que pode ele coloca a culpa em mim e diz que ficaria mais com a filha se a namorada pudesse estar perto dela, o que não acontece já que ele mora no apartamento da sua antiga amante. Sou errada em não querer que minha filha tenha contato com ela?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, as reações foram variadas.

“Você está errada por manter sua filha longe do pai. Ele te traiu e está com a mulher agora. Ela não é uma má influência para sua filha, entendo que queira punir seu ex pela traição, mas você está causando dor na sua filha”, comentou uma pessoa.

“Você precisa deixar o pai da sua filha visitá-la, o que significa que ela terá contato com a namorada dele. Não diga coisas ruins sobre a namorada do seu ex na frente da sua filha”, comentou outra pessoa.

“Parece que seu ex está usando a namorada como desculpa. Se ele quisesse ver sua filha, ele daria um jeito.”, finalizou uma terceira.