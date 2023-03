Após 4 meses de divórcio, homem é criticado por esquecer o aniversário de casamento

Um homem ficou completamente incrédulo depois de ser acusado de se esquecer de seu aniversário de casamento. Acontece que a cobrança foi feita por sua ex-esposa, apenas quatro meses depois que o divórcio entre eles foi oficializado.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem, confuso, contou sua história no Reddit para obter outras opiniões.

“Minha ex e eu estávamos casados há dois anos quando nos separamos. Nosso relacionamento chegou ao fim por eu querer ter filhos e ela não. Conversamos sobre isso quando estávamos namorando, mas ela disse que queria esperar alguns anos após o casamento. Os anos passaram e ela decidiu que não quer ser mãe, mesmo sabendo que ter filhos é importante para mim”, conta.

“Pedimos a separação há 10 meses e estamos oficialmente divorciados há 4. Depois disso, segui em frente e comecei um novo relacionamento”, explica o homem.

“Acontece que eu recebi uma ligação dela durante a madrugada, o que achei preocupante. Ao atender ela me desejou um ‘feliz aniversário’, o que eu, adormecido, disse obrigado e voltei a dormir. De manhã ela mandou diversas mensagens irritada e eu descobri que ela queria ter escutado um ‘feliz aniversário’ de volta”.

Ele está chocado!

Seguindo com seu relato, o homem conta que ficou chocado com os comentários feitos pela ex, ainda mais quando a lembrou do divórcio.

“Eu fiquei confuso e disse que estamos separados. Ela gritou comigo e desligou na minha cara. Tentei ligar de novo, mas não consegui”.

“Sinto que não fiz nada de errado, mas ainda me sinto péssimo. Não sei o que fiz de errado”, questiona o homem.

Leia também: Reação de mulher a presente de aniversário pode levar ao fim do relacionamento

Para os usuários da plataforma, ele não estava errado em ignorar o antigo aniversário de casamento deles, uma vez que estão separados.

“Você não fez nada de errado. O aniversário não existe mais”, comentou uma pessoa.

“Não é um comportamento adequado dar feliz aniversário de relacionamento ao ex. Sei que está sendo péssimo e doloroso para ela, mas isso não significa que você fez algo de errado. Você está seguindo em frente, é o que ela deveria estar fazendo”, finalizou outra.