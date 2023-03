Vídeo: Palhaço é contratado e descobre que apresentação é em enterro de criança

A missão do palhaço é animar as festas e fazer as pessoas rirem. Mas uma trupe de palhaços teve uma surpresa negativa ao ser contratada para uma festa infantil e se deparar com um enterro de uma criança.

De início, os profissionais ficaram chocados, mas entenderam que a família queria oferecer uma festa de despedida para ela, e assim fizeram seu show.

“Nosso TikTok mais triste”

O caso acontece em Puebla de Zaragoza, México, e viralizou nas redes sociais. Em sua página, o grupo conhecido como Los Star Payasos escreveu: “Nosso TikTok mais triste vai te fazer chorarem homenagem ao Pequeno Christopher”.

Segundo o site chileno Meganotícias, o grupo de palhaços é composto pelo pai e seus dois filhos e foi contratado para uma apresentação ao vivo, mas chegando ao local se depararam com o velório “de um anjinho”, como escreveram na publicação.

O vídeo postado no início do mês de março conta atualmente com mais de 28 milhões de visualizações e 2 milhões de curtidas, além de mais de 10 mil comentários.

O show tem que continuar

Mesmo sendo um velório, um momento triste para muitas culturas, a ‘festa’ seguiu como planejado, com diversas crianças rindo e brincando com os palhaços.

Estudo explica como acontece o medo de palhaços

Divertidos para alguns e assustadores para outros, no ocorrido anterior os palhaços seguiram com a missão de animar as crianças mesmo em um momento difícil, contudo, muitas pessoas não se dão bem com o personagem.

Um novo estudo psicológico realizado por cientistas britânicos mostrou asa razões por traz da coulrofobia, também conhecida como medo irracional de palhaços, que afeta milhões de pessoas no mundo todo. No total, 987 pessoas com idade entre 18 e 77 anos participaram da pesquisa internacional.

O estudo analisou oito possíveis causas para a coulrofobia, entre elas:

A sensação assustadora é devido à maquiagem dos palhaços, que faz com que não pareçam humanos. O mesmo aspecto pode ser visto em pessoas que possuem medo de boneca e manequins;

As características faciais exageradas dos palhaços transmitem uma sensação de ameaça;

A maquiagem dos palhaços escondem as verdadeiras emoções e cria incertezas;

A cor da maquiagem lembra morte ou lesões de sangue e provoca repulsa;

Os palhaços possuem comportamentos imprevisíveis que causam desconforto;

O medo de palhaços é uma ‘herança cultural’ passada pelos familiares;

Os palhaços são representados negativamente na cultura popular;

Já teve uma experiência aterrorizante com um palhaço.

