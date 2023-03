Sogra acredita que a única forma de ajudar a nora é criticando seus atos

Uma mãe de primeira viagem está precisando lidar com uma situação incômoda envolvendo sua sogra. Com um histórico de animosidades entre elas, as coisas pioraram muito depois que a mulher e seu marido deram as boas-vindas ao filho.

Conforme relato publicado no Reddit, a mulher pediu ajuda e conselhos sobre como lidar com as atitudes de sua sogra, uma vez que seu companheiro acredita que ela apenas “está tentando ajudar”.

Sem se identificar, ela conta que seu relacionamento com a sogra sempre foi delicado. “Ela gostava muito da e dele, então nos primeiros meses ela me chamava pelo nome da ex. Não sei se era acidente ou o que, mas nós já nos demos melhor”.

“Apesar disso, ela sempre fez comentários ofensivos que me magoaram e trata isso como uma piada para depois dizer que nunca será capaz de me magoar. A verdade é que ela não pensa antes de falar e não se importa se incomodar os outros porque todos a amam e aceitam este defeito”, explica.

As coisas pioraram com a chegada do bebê

Seguindo seu relato, a mulher conta que recentemente teve seu primeiro filho, o que intensificou seus problemas com a sogra.

“Meu marido é sempre elogiado por ser um marido e pai incrível e eu sou extremamente criticada em tudo. Desde estar amamentando muito ou pouco, as roupas da minha filha, a forma como a seguro e outras coisas. Até meus problemas com a amamentação foram compartilhados com outras pessoas que eu nunca nem vi”.

“Ela ainda critica minha capacidade de limpar a casa e sempre limpa novamente quando eu termino de limpar. Todos veem isso como uma boa coisa, um favor, e depois me criticam pela minha ‘falta de limpeza’. Eu não sei mais como lidar com essas críticas”.

Leia também: Ela descobriu que a sogra está mentindo para conseguir dinheiro dela e de seu marido

Para os usuários do Reddit, ela precisa conversar com o marido para fazê-lo entender como as atitudes de sua mãe a magoam.

“Ela não te respeita e se ressente de você tentando diminuir seu status. Lembre-se que ela não tem poder de decisão na sua casa. Você é a mãe, e essas críticas não são aceitáveis”, comentou uma pessoa.

“Eu cortaria o contato com ela se ela não parar de agir dessa forma”, comentou outra pessoa.

“O tratamento dela com você demonstra um comportamento egoísta, egocêntrico e cheio de si. Converse com seu marido”, finalizou uma terceira.