Reação de mulher a presente de aniversário pode levar ao fim do relacionamento

Uma mulher magoada decidiu desabafar no Reddit após se sentir humilhada pelo presente de aniversário de seu companheiro. Segundo ela, o homem exagerou na hora de “fazer uma brincadeira” em seu aniversário.

Conforme o relato da mulher, ela e seu companheiro estão juntos há seis anos e se conheceram quando ela mudou para um apartamento perto da universidade.

“Ele se ofereceu para nos ajudar a montar os móveis e nos demos bem logo de cara. Desde então estamos juntos, mas ele tem uma história com casamentos que é antiga”.

“Ele se casou aos 18 anos e isso não deu certo. Ele agora reconhece que foi uma loucura, mas na época ele achava uma boa ideia. A separação e todo o restante foi terrível, e os dois fizeram o possível para causar a maior quantidade de dor possível para o outro. Felizmente eles não tiveram filhos”.

“Depois de anos ele chegou a procurar sua ex-esposa para se desculpar e eu achei isso legal da parte dele. Ela também se desculpou por suas ações e eles concordaram que não queriam manter contato. No entanto, meu companheiro percebeu que não quer se casar novamente. Isso foi uma surpresa para mim, mas eu nunca quis um casamento, então fico feliz em apenas estar em um relacionamento sério”, conta a mulher.

Ela se sentiu humilhada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que as coisas saíram do controle durante o seu aniversário, quando eles fizeram um churrasco e o companheiro insistiu que ela abrisse os presentes na frente de todos.

“Ele estava animado e se gabando dizendo que o seu presente era o melhor. Quando abri era um conjunto de brocas com ponta de diamante, ao que ele disse, entre risos, que era a única coisa de diamante que ele me daria porque nós nunca ficaremos noivos. Eu me senti humilhada, pedi licença e entrei para o meu quarto”.

“Meu companheiro ainda tentou me dar meu ‘presente real’ depois que todos saíram, e disse que as brocas eram uma piada. Eu não abri porque não consegui entender o motivo dele ser tão cruel assim comigo. Ele diz que estou exagerando por ter concordado que nós não nos casaríamos, mas estou magoada”, conta.

Para os usuários do Reddit, ele realmente ultrapassou todos os limites.

“Foi horrível da parte dele, ainda mais na frente dos outros! Mesmo que você não ligue para um casamento ele não tem direito de fazer disso uma piada”, comentou uma pessoa.

“Isso foi cruel e embaraçoso para todos os presentes. Mesmo que vocês não queiram se casar, fazer disso uma piada pública é ruim”, finalizou outra.