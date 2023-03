Noiva viraliza após compartilhar as 7 coisas que não quer em seu casamento

As definições dos itens de uma festa de casamento sempre são particulares e geralmente representam as personalidades dos noivos. No entanto, isso não faz com que estas escolhas se tornem populares entre os convidados.

Recentemente, uma noiva decidiu compartilhar com seus seguidores uma lista de 7 coisas que não quer em seu casamento. Em pouco tempo, o vídeo virou sensação no Twitter e recebeu diversas visualizações e comentários de pessoas que ficaram assustadas com as determinações da noiva!

Nas imagens, é possível ver a noiva em frente a uma lista com as 7 coisas que serão completamente proibidas em seu casamento. Enquanto algumas são de senso comum, outras levantaram discussões entre os internautas.

“Coisas que eu não quero, de jeito nenhum, no meu casamento. Que inclusive acontece em 3 meses! Começando com o básico, e clássico: nenhum convidado de branco, bege, cores mais clarinhas e brilho! Eu também queria colocar preto, porque eu vou casar em uma fazenda, de dia e assim gente, se eu fosse a convidada eu gostaria de ir com alguma ‘corzinha’ diferente né, pra ter mais essa vibe. Mas ai vai da consciência de cada um também né”, começa a noiva.

🚨 VEJA: Noiva viraliza após impor algumas regras em seu casamento , como não poder usar roupa com brilho e bebidas alcóolicas. #rs pic.twitter.com/I3PAgDOThH — Leonardo Ferraz (@Domfrz_) March 20, 2023

Ela recebeu diversas críticas!

Seguindo com seus pedidos a noiva conta que também não pretende se arrumar cercada pelos familiares e madrinhas, pois já passou por uma experiência do tipo em seu aniversário de 15 anos e não deseja repetir.

“Quero paz e tranquilidade, só eu e minha mãe ali. Também não quero bebida alcóolica! Não vai ter, não vai ter vinho, champanhe e nenhum tipo de bebida alcóolica! Os convidados também não vão poder levar”.

“No final desse vídeo vocês vão me achar bem insuportável né, mas fazer o que? Meu casamento, eu decido as coisas”, afirma.

Seguindo com a lista, a noiva revela que também não vai admitir reclamações sobre as crianças, pedidos de casamento, anúncios de gravidez, topo de bolo em biscuit e “piadas desnecessárias”.

Entre os comentários, diversas pessoas criticaram a postura da noiva, mas outros afirmaram que “para comer de graça, vale a pena encarar”.

“Chata demais! Eu não iria nem que fosse amigo, eu hein”, comentou um internauta.

“É cada uma viu! Se me convidar eu vou com a roupa que eu quiser e ainda levo um pote enorme pra levar bolo e salgado pra casa! Depois ainda reclamo que o vestido estava feio”, comentou outra.

“Ela não pediu nada demais! Imagina querer usar uma roupa da mesma cor, ou parecida, co9m a da noiva, se arrumar em bando e ainda querer mandar no cardápio!”, finalizou uma terceira