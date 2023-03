Madrasta cancela presente de aniversário da enteada: ‘Arruinou meu fim de semana’

Uma mulher ficou completamente arrasada depois que sua viagem romântica com o marido foi destruída por sua enteada. Irritada, ela agora pretende cancelar o presente de aniversário da menina.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum Mumsnet para contar o ocorrido e pedir o apoio de outras pessoas sobre sua situação. Sem se identificar, ela explica que o marido pediu com antecedência para sua filha mais velha cuidar da mais nova enquanto eles aproveitavam uma viagem de um fim de semana. Algo que a jovem, de 20 anos, concordou prontamente.

“Ele marcou uma viagem surpresa para voltarmos onde passamos a lua de mel e organizou para sua filha vir cuidar da nossa filha, que tem 11 anos. Ele marcou isso com meses de antecedência e combinou a data com a filha dele. Até vi mensagens de texto confirmando”, conta.

“Quando ela me ligou para desejar um feliz aniversário eu agradeci por ela cuidar da nossa filha enquanto viajamos, e ela disse que não tinha problemas com isso”, conta.

A jovem mudou de ideia

Seguindo com seu relato, ela que as coisas complicaram quando, após alguns minutos, a enteada ligou para seu pai dizendo que não poderia cuidar da irmã no final de semana em questão.

“Ela disse que tinha planos que não poderia alterar. Não pediu desculpas para nós e desde então não deu mais notícias”, conta.

Sem ter apoio para cuidar de sua filha, que é autista, o casal se viu em uma situação complicada e precisaram cancelar a viagem, perdendo todo o valor da reserva já que não conseguiram alterar a data.

“O aniversário de 21 anos dela está chegando e eu reservei uma casa para comemorarmos. Será um feriado prolongado e ela poderia trazer o namorado e alguns amigos para se juntarem a nós. Paguei o depósito no ano passado e agora não quero mais pagar o restante. Tenho vontade de cancelar e perder o depósito. Por que eu deveria me importar?”, finaliza a mulher.

Para os usuários do fórum, ela deve seguir seus planos e cancelar a surpresa.

“Acho que você não seria razoável se seguisse com a reserva. Cancele! O que ela fez foi sem noção”, comentou uma pessoa.

“Você pode cancelar com base no fato de ela não saber se programar em relação a datas”, finalizou outra.