Excesso de cloro em piscina cria nuvem de gás tóxica e envenena 25 pessoas

Bombeiros, médicos e até especialistas nucleares foram acionados depois que 25 pessoas apresentaram sinais de envenenamento ao usarem uma piscina pública na cidade de Verona, na Itália.

Entre as vítimas estavam nove crianças com idades entre 3 e 6 anos que freqüentavam a piscina para fazer aula de natação algumas vezes por semana. Além de problemas respiratórios, as vítimas tiveram queimaduras químicas em parte do corpo.

Autoridades suspeitaram inicialmente de algum tipo de ataque terrorista, mas após estudar os exames das vítimas concluíram que o envenenamento ocorreu porque o funcionário responsável pelo centro esportivo erro na quantidade de cloro usado para limpar a piscina. O excesso de cloro misturou com outro produto químico usado na limpeza da piscina e criou uma nuvem de gás tóxica que tomou conta do local e envenenou as pessoas que estavam nadando.

O local foi periciado por bombeiros especializados em ataques químicos, médicos e policiais e após a dissipação da nuvem tóxica e o descarte de uma possível ação terrorista o centro esportivo foi liberado para limpeza e troca da água com excesso de cloro.

O prefeito da cidade disse que agora a situação já está sob controle e que, após as devidas intervenções de recuperação, a piscina poderá ser reaberta ao público em mais alguns dias.

Todas as vítimas foram levadas para o centro médico da cidade e os casos mais graves foram transportados para hospitais especializados em Negrar, Trento e Roma. Duas crianças e três adultos seguem em observação e uma quarta vítima continua internada sob cuidados mais intensos devido a extensão dos danos respiratórios.