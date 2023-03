‘Ela vai ter que escolher: ou os gatos, ou eu’, afirma namorado

Um homem está sendo duramente criticado na internet depois de exigir que a namorada “se livre” de seus gatos caso queira morar junto com ele. Ele e o irmão, que são os donos da casa, afirmam detestar o comportamento dos gatos.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar seu relato no Reddit, onde pediu apoio a outros usuários e acabou sendo criticado por sua postura.

Sem se identificar, ele questiona a atitude da namorada que o chamou de “cruel” por pedir à ela que doe seus dois gatos caso queira morar com ele na casa que ele e o irmão estão comprando juntos.

“Tanto eu quanto meu irmão detestamos gatos! Achamos que são animais bagunceiros, destrutivos e irritantes. Quando expliquei a situação para minha namorada ela disse que prefere morar na rua do que desistir de seus dois gatos. Eu estou insistindo e dizendo a ela que ela está sendo irracional e que deveria apenas entregá-los a um abrigo e seguir em frente”, conta o homem.

Ele não está disposto a conversar

Seguindo com seu relato, o homem conta que chegou a um acordo e sugeriu que a namorada deixe seus gatos trancados em um quarto da casa, sem acesso as demais áreas, o que ela concordou, mas agora precisa convencer o cunhado.

“Eles conversaram e ele afirma que não gosta e não quer gatos em cassa. Agora ela quer desistir de mudar depois de conversar com ele uma única vez. Eu estou dizendo a ela para continuar pedindo pois uma hora ele pode mudar de ideia”.

Para os usuários do Reddit, o simples fato dele tratar os gatos da namorada como objetos já diz muito sobre ele.

“Os gatos não são um saco de batatas que você pode jogar fora. São seres vivos e quem os tem, ou tem qualquer outro anima, tem responsabilidade por eles”, comentou uma pessoa.

“Você percebe que sua namorada e os gatos dela são um único pacote? Além disso, não compre uma casa com seu irmão. Compre uma casa, quando for a hora certa, com sua parceira”, comentou outra.

“Você não tem empatia pelo vínculo entre sua namorada e os gatos dela. Se meu parceiro me pedisse isso eu desistiria dele”, comentou uma terceira.