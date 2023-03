Ela descobriu que a sogra está mentindo para conseguir dinheiro dela e de seu marido

Um jovem casal está precisando lidar com uma situação delicada. Segundo a mulher, a mãe de seu companheiro é conhecida por ter problemas com o controle de despesas e recentemente passou a mentir para conseguir que eles deem dinheiro para ela.

Inconformada com a situação, a mulher decidiu compartilhar seu caso no Reddit, onde pediu o apoio de outras pessoas em um tópico dedicado para discussões familiares.

Sem se identificar, ela conta que a sogra tomou algumas decisões ruins em sua vida o que a fez ter sérios problemas financeiros. Além disso, ela tem o costume de “usar o filho como apoio emocional” mesmo quando “não tem necessidade”.

“Para ajudá-la em seu aniversário, nós demos um cartão presente do Walmart para ela fazer suas compras. Algumas semanas depois de receber ela mandou uma mensagem falando que foi na loja gastar o vale e que não tinha dinheiro nele o que a fez ficar chorando na fila”, conta.

“Disse que isso era mentira e enviei um recibo do vale-presente como comprovante de compra”.

Eles estranharam a história

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a sogra ainda inventou algumas histórias sobre como tentou, sem sucesso, recuperar o valor do cartão.

“Ela disse que ligou no SAC do Walmart e que foi informada de que o cartão nunca foi ativado. Eu achei que era verdade então fui até a loja onde comprei o cartão e pedi uma orientação. Eles pediram a ela para ir até a central de atendimento para verificar o ocorrido”.

“Quando ela chegou lá, disseram que foram feitas três transações no cartão e que o saldo acabou. Mas todas as informações não fazem sentido. Ela ou alguém que ela conhece gastou o saldo!”.

“Estou completamente frustrada com isso. Nós chegamos a dividir uma conta da Amazon Prime, mas paramos porque ela passou a fazer ‘compras acidentais’ de besteiras no cartão do meu marido e acabou com a nossa vida financeira. Acredito que ela acabou gastando o vale-presente ‘acidentalmente’ e agora está mentindo para conseguir mais dinheiro”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve ser mais direta com a sogra.

“Diga a ela que vai acionar a polícia e que, quando tudo se resolver, descobrirá o que fazer nessa situação. Ela vai parar de incomodar vocês na mesma hora”, comentou uma pessoa.

“Bloqueie seus cartões de crédito, débito e tudo que for de fácil acesso para ela! Converse com seu marido sobre estes favores financeiros, vocês precisam chegar a um acordo quanto a isso”, finalizou outra.