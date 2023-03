Casamento é destruído após noivo descobrir traição dias antes da celebração

Um homem viu seu casamento ser destruído antes mesmo de começar. Faltando alguns meses para a celebração, o noivo descobriu que a companheira o traía com um de seus colegas de trabalho.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit e revelou os detalhes que o levaram a descobrir as traições de sua ex-noiva.

Sem se identificar, ele conta que recentemente descobriu a traição enquanto ia com a noiva visitar o local onde o casamento deveria acontecer. Na ocasião, ela ainda tentou culpar o companheiro por seu caso com um colega de trabalho 20 anos mais velho que ela.

“Eu cheguei em casa e tentei falar com minha noiva sem qualquer sucesso. Foram três horas tentando e três horas sem respostas. Sem conseguir retorno, eu liguei para a amiga dela e perguntei se ela tinha chegado bem”.

“Eu estava preocupado até que finalmente ela apareceu e pediu desculpas por ter demorado mais do que pretendia. Ela disse que saiu com a amiga e eu fiquei ok, só pedi a ela para avisar da próxima vez”, conta.

No entanto, ele começou a desconfiar da postura da companheira depois que a amiga dela retornou e informou que não tinha encontrado com ela naquele dia.

Ele decidiu verificar

Preocupado e intrigado, o noivo decidiu verificar os registros de chamada da noiva e encontrou um número desconhecido. Ao questioná-la, ela prontamente desconversou. Ele então pediu a ela para ver a troca de mensagens entre ela e a amiga, o que ela também se recusou a fazer, mas confessou que o número era de um colega de trabalho.

“Depois de meia hora eu peguei o celular e vi as mensagens, a maioria de conotação sexual e falando sobre mim. Ela também dizia estar completamente apaixonada por ele”, conta o homem.

Segundo ele, o colega da trabalho em questão é entre 15 e 20 anos mais velho que ela e tem vários filhos de um casamento anterior. Atualizando a publicação ele conta que a noiva ainda o culpou pela traição, dizendo que “se ele tivesse dado mais atenção a ela, ela não o teria traído”.

Devastado, ele colocou um ponto final na relação e decidiu cancelar o casamento, recebendo o apoio de outras pessoas.

“Se serve de consolo, melhor isso acontecer agora do que depois do casamento ou de começar uma família”, comentou uma pessoa.

“É a típica traidora que culpa o traído. Não a deixe jogar a culpa disso para cima de você”, finalizou outra.