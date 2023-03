“Minha sogra tentou mudar o nome do meu bebê enquanto eu estava no hospital”

Uma usuária do Reddit que atende pelo nome de @lovelyantoniaxo, de 26 anos, narrou na plataforma social os problemas que enfrentou com sua sogra durante o nascimento de seu primeiro filho, segundo o The Sun.

Ela conta que sempre se deu bem com sua sogra e ela até ajudou a escolher o nome do bebê, mas dois meses depois, quando estava em trabalho de parto, foi necessário fazer uma cesárea de emergência. Enquanto o marido foi a sua casa pegar algumas roupas, a sogra concordou em acompanhá-la no quarto e ficar com o bebê enquanto ela descansava um pouco.

Pouco depois, ela foi acordada por uma das enfermeiras que queria saber o motivo dela ter escolhido mudar o nome do meio da filha. Como ela não entendeu, a sogra explicou: “Bem, eu apenas pensei que desde que sou a pessoa que está aqui para ajudá-la, ela [o bebê] deveria ter meu nome do meio”.

Ela conta que ficou tão nervosa que não conseguia pronunciar nenhuma palavra. A sogra retirou o nome do meio da criança, que era de sua mãe, para colocar o dela. “Bem, ela nem está aqui para apoiá-la, então que sentido isso faz?”, justificou a mulher.

A jovem mãe disse que teve uma crise de choro e só conseguiu expulsar a sogra e pedir para ela não voltar mais para sua casa. O seu marido, quando soube da história, lhe deu razão.

Desde então ela disse que vem sendo hostilizada pela família de seu marido, que está proibida de visitar a criança, e ela nunca mais falou com sua sogra.

A família se dividiu. Parte acredita que ela agiu corretamente, mas alguns acham que não. Sua melhor amiga, por exemplo, tomou partido da sogra. “Surpreendentemente, minha melhor amiga me disse que estou errado sobre como estou lidando com isso, especialmente porque esse será o único neto dela. No qual não consigo parar de pensar”, disse.