Noiva rompe amizade com a madrinha 1 dia após o casamento: ‘Destruiu meu dia’

Uma mulher decidiu desabafar na internet depois de precisar bloquear sua melhor amiga após seu casamento. Segundo ela, as atitudes rudes da amiga fizeram com que o dia de seu casamento fosse completamente destruído.

Conforme publicado pelo The Mirror, ela usou o Reddit para compartilhar sua história e explicar os motivos que a fizeram cortar relações com a amiga apenas 1 dia após seu casamento.

“As coisas começaram a mudar na nossa amizade no momento em que fiquei noiva. Ela insistiu comigo para ser uma das madrinhas, mas eu não tinha essa intenção. Ela me pressionou tanto que eu acabei cedendo”, conta.

“Eu decidi que todas as madrinhas usariam o mesmo modelo de vestido em um tom de verde, o que ela foi contra e disse que preferia um vestido curto. Diante disso eu falei que se ela não gostasse, poderia se retirar do posto de madrinha, ela então abriu mão do vestido e comprou um seguindo minhas diretrizes”.

Ela ficou farta das atitudes da amiga

Seguindo com seu relato, a noiva conta que a situação ficou ainda pior na despedida de solteira, para a qual ela não foi convidada depois de exagerar durante o chá de panelas.

“O dia do meu casamento foi lindo, como eu queria! Mas ela chegou atrasada no local, estávamos quase todas prontas quando ela chegou e exigiu que todas a ajudassem a se arrumar!”;

“Ela então decidiu reclamar com meu companheiro e disse que se sentiu excluída do planejamento do casamento, ofendeu outra das minhas madrinhas e disse que recebeu ‘más energias’ vindas dela! Ela falou isso em alto e bom tom para que outras pessoas escutassem”.

Ao ouvir os relatos feitos pelo marido, a noiva decidiu colocar um ponto final na amizade entre as duas, o que foi apoiado por diversas pessoas no Reddit.

“Tire essa mulher da sua vida e aproveite sua lua de mel”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pelo que aconteceu, mas você escolheu certo no final”, finalizou outra.