Noiva é criticada por ter suas filhas presentes em seu ‘casamento sem filhos’

Uma noiva está sendo criticada por seus familiares depois que ela e o noivo decidiram convidar suas filhas para o casamento. Apesar de ser esperado que os filhos estejam presentes no grande dia de seus pais, o casal escolheu ter um casamento sem filhos e permitiu apenas a presença de suas crianças.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva contou no Reddit que foi chamada de hipócrita por alguns convidados e familiares, que questionaram a presença dos filhos do casal na celebração sem filhos.

“Estou junto do meu marido há 12 anos e finalmente decidimos nos casar. Temos duas filhas, uma de 10 e outra de 2 anos e elas eram as únicas crianças no casamento, sendo que participaram somente da cerimônia e não da recepção. Minha filha mais velha era uma dama de honra e minha mais nova a florista”, conta a mãe.

“Ficou claro para todos que nossas filhas estariam no casamento, desde que o planejamos e quando enviamos os convites que diziam abertamente sobre nossa família de quatro pessoas. Ficou claro também que nossas filhas seriam as únicas crianças permitidas na celebração”.

A família se revoltou!

Seguindo com seu relato, a mãe afirma que em todo o momento eles enfatizaram que o casamento era sobre a família, e não só sobre eles. Por este motivo as meninas estariam presentes na celebração.

“Não recebemos críticas até o dia do casamento, quando algumas pessoas nos acusaram de sermos injustos em ter as nossas filhas na celebração”.

“Foi uma cerimônia de 40 minutos, seguida das fotos e então meu tio as levou para sua casa, pois ele se ofereceu para cuidar delas e não comparecer a recepção. Nessa hora vimos algumas pessoas reclamando que precisaram pagar babás e outras coisas”, conta a noiva.

Leia também: Noiva proíbe a irmã de ser madrinha em seu casamento: ‘Ela é linda demais’

“Nós tivemos a sensação de que todos foram avisados e cientes de que a celebração teria nós quatro, então não entendemos os comentários que ainda estamos recebendo”.

Para os usuários do Reddit, eles são os únicos que podem ditar as regras de seu próprio casamento.

“Seu casamento, suas escolhas. Seus filhos definitivamente deveriam participar da celebração”, comentou uma pessoa.

“Foi o seu casamento com a presença dos seus filhos! Qualquer pessoa fora de sua família de quatro pessoas não tem o direito de reclamar disso. Parabéns pelo casamento”, finalizou outra.