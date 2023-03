Mãe se preocupa ao decidir nomear o filho com o nome de um personagem infantil

Uma mãe decidiu compartilhar suas preocupações envolvendo a escolha do nome de seu filho. Ela teme que o nome, que é facilmente ligado a um personagem de desenhos infantis, possa causar problemas para a criança.

Segundo o The Mirror, a mãe buscou por apoio no Reddit, onde comentou que estava em dúvida entre dois nomes para seu bebê: Calvin e Jasper. Após uma longa discussão, ela e o marido decidiram unificar o nome em um só, chegando a escolha de Casper.

Apesar de gostar do nome, a mãe agora teme que ele seja comparado ao fantasma Gasparzinho, originalmente conhecido como Casper.

“Eu e meu marido temos dois nomes favoritos para o nosso filho, como não queríamos escolher um deles, nós acabamos brincando que o nome do bebê seria Casper, a junção de Calvin e Jasper”.

“Isso está me fazendo pensar se é um nome que realmente pode ser utilizado. Sei que existe a associação com o fantasminha camarada, mas acho que isso não é preocupante pois o desenho deixou de passar há anos”, comentou a mãe.

Ela está com medo de seguir com a escolha

Segundo a mulher, como o nome é associado a um personagem de um desenho clássico, é possível que as crianças da geração de seu filho desconheçam o desenho. Ainda assim ela tem medo de seguir com a escolha.

“É possível que a geração do meu filho não tenha ideia de quem seja o fantasminha camarada. E mesmo que tenha, não acho uma associação ruim, mas posso estar errada. Vocês acreditam que é uma boa escolha?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, o nome pode ser uma escolha viável, mas nem sempre agradável.

“Acho uma boa ideia e não é uma conexão ruim! Além disso, Cassius e Caspian também estão se popularizando. Prefiro Calvin a Jasper caso opte por um destes dois”, comentou uma pessoa.

“Casper é um nome bonito! Penso no fantasma, mas não é um filme polêmico. As crianças não vão saber a referência de toda forma. Se for o nome que mexe com seu coração, siga com ele”, finalizou uma terceira.