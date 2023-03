Noiva proíbe a irmã de ser madrinha em seu casamento: ‘Ela é linda demais’

Uma noiva está sendo duramente criticada pelos seus familiares depois de proibir sua irmã de ser uma das madrinhas do casamento. A decisão foi tomada uma vez que ela sempre foi comparada com a irmã em termos de beleza e “não quer ser deixada de lado” no dia de seu casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva foi ao Reddit para revelar os motivos que a fizeram proibir a irmã de ser uma das madrinhas.

Sem se identificar, ela conta que sempre teve ciúme da irmã por achá-la muito bonita. Sem querer ser comparada com a irmã no dia de seu casamento, ela decidiu que não a quer ao seu lado no altar, o que causou uma grande confusão na família.

“Pensei muito sobre isso e decidi não ter minha irmã como madrinha. Só queria um dia sem ser comparada a ela!”, conta a noiva.

“Eu quero ser a mais bonita de pé no altar no dia do meu casamento. Consegui superar meu ciúme na maior parte do tempo e aceitei minha aparência, mas o pensamento de ter todos olhando para ela no dia do meu casamento acabou comigo”.

A família está criticando a decisão

Seguindo com seu relato, a mulher revela que faz terapia há anos para conseguir lidar com seus problemas de autoimagem, mas ainda assim carrega algumas inseguranças.

Por ter uma deformidade facial de nascença ela tenta lidar com a situação da melhor forma possível, mas nem sempre da maneira correta.

“Eu não queria que ela ouvisse isso por outras pessoas, então fui falar pessoalmente com ela e ela começou a chorar quando ouviu meu raciocínio. Ela não ficou com raiva, mas disse que era doloroso saber que seria excluída por causa de sua aparência. Eu entendo ela”.

Leia também: Noiva causa desconforto em sua irmã ao insistir na trilha sonora do casamento

Desde então, a mulher afirma que a irmã passou a tratá-la com frieza, e ela decidiu conversar com seu noivo sobre a situação. Em comum acordo, eles decidiram que não terão madrinhas e padrinhos no casamento e ela se desculpou com sua irmã por deixar sua “insegurança tomar conta”.

Para os usuários do Reddit, a noiva realmente agiu de forma irracional com a irmã.

“Não consigo pensar em me casar sem ter minha irmã entre minhas madrinhas por causa de sua aparência, ou pior ainda, por causa da minha insegurança”, comentou uma pessoa.

“Minha melhor amiga é dançarina e é muito atraente, eu sou gorda. Significou muito mais para mim tê-la ao meu lado por causa de quem ela é para mim, não por sua aparência”, finalizou outra.