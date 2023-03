Mãe repreende amigo do filho por comprar um presente de aniversário para ele

Um menino ficou completamente arrasado depois que a mãe de seu amigo o repreendeu por comprar um brinquedo quebrado de presente de aniversário para o filho dela. Magoado, ele ouviu a mulher dizer que deveria devolver o presente para a loja.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe do aniversariante foi ao Reddit para comentar sua opinião e dizer os motivos pelos quais acreditou ser “necessário repreender o menino”, que tem apenas sete anos e usou seu próprio dinheiro para comprar um presente para o amigo.

Sem se identificar, ela conta: “Recentemente meu filho de 7 anos fez aniversário e nós demos uma festa para ele. Um de seus amigos trouxe um brinquedo de presente, um boneco que brilhava e fazia barulho”.

“Abrimos os presentes depois da festa e, mesmo meu filho ficando feliz com o presente, eu notei que o brinquedo estava com um dos ombros rachados, então quando o amigo dele veio brincar no dia seguinte eu perguntei quem tinha trazido aquele presente, e ele disse que era dele”.

“Eu então mostrei a parte quebrada e o repreendi levemente, disse que ele deveria verificar sempre que fosse gastar dinheiro para comprar alguma coisa”, conta a mulher.

Os pais do menino a criticaram

A mãe seguiu seu relato contando que optou por falar com o menino para que ele devolvesse o item a loja e pedisse a troca, ao invés de conversar com os pais.

“Achei que era uma boa lição de vida, e que isso iria ajudá-lo no futuro. Isso poderia ensinar ele a não desperdiçar seu dinheiro”.

“Na mesma noite eu recebi uma ligação da mãe do menino dizendo que fui muito rude com o filho dela. Ela disse que ‘se alguém lhe der um presente, você apenas agradece e não diz nada, mesmo que não seja bom, ainda mais quando é uma criança’”, conta.

“Acontece que ele comprou com o próprio dinheiro e que foi pensado com cuidado. Ele trocou o presente, mas não veio mais brincar com meu filho. Eu agi errado? Não quis aborrecê-lo e nem mesmo o repreendi, apenas expliquei de forma gentil”.

Para os usuários do Reddit, ela exagerou na forma como lidou com uma criança de sete anos.

“Ainda sou uma pessoa sensível, mas se isso acontecesse comigo quando criança, ficaria arrasada e com vergonha de voltar à casa dessa pessoa. Você não teve empatia”, comentou uma pessoa.

“Meu coração se partiu por esse menino, sinto pena dele”, finalizou outra.