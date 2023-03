Passageiro se revolta após mãe exigir troca de poltronas em voo

Discussões sobre assentos em voos e transportes coletivos são mais frequentes do que parece. Recentemente, um passageiro foi ao Reddit para pedir a opinião de outras pessoas depois que ele se recusou a trocar de lugar com uma mãe durante um voo.

Segundo o The Mirror, o passageiro ficou inconformado com a atitude da mulher que queria a troca de lugares para ficar sentada ao lado de seu filho pequeno, mas não se preocupou em programar as poltronas com antecedência para evitar ficar distante das crianças.

Sem se identificar, o passageiro conta que pagou para reservar o assento da janela e poder viajar com um pouco mais de conforto sem precisar dar passagem a outras pessoas sempre que quisessem se movimentar no avião. Logo após se acomodar, ele foi abordado pela mãe que pediu a troca de lugares, ao que ele recusou prontamente.

Apesar de demonstrar insatisfação com a resposta do passageiro, ele afirma que a mãe “se conformou” e parou de insistir com outras pessoas.

“Não é problema meu”

Relatando em detalhes o ocorrido, o passageiro, que permaneceu anônimo, explica: “Uma mulher pediu para trocar de poltrona em um voo que vinha do Japão. Eu comprei o assento da janela e a filha pequena dela estava sentada na poltrona ao meu lado, no meio da fileira. Ela estava sentada na poltrona do meio da fileira atrás de mim”.

“Ela só falou comigo, e com mais ninguém, sobre a troca pois queria se sentar na janela ao lado da filha, o que me faria ficar com uma poltrona do meio e uma fileira atrás de onde originalmente escolhi me acomodar”.

Leia também: Vizinho ameaça denunciar uma mãe ao conselho tutelar e motivo surpreende

“Eu não aceitei! Não é problema meu ela não ter se programado. Ela estava em uma viagem em grupo, e outras pessoas estavam alocadas ao nosso lado! Ela poderia pedir a qualquer um deles, ou até mesmo ao guia, mas escolheu pedir apenas para mim esperando uma resposta diferente da minha parte”, finaliza indignado.

Para os usuários do Reddit, a grande questão foi como ele conseguiu lidar com uma viagem ao lado de uma criança pequena sem ficar incomodado. Dúvida que o passageiro prontamente respondeu: “Um remédio para ajudar a dormir somado ao bom comportamento da criança tornaram a viagem agradável. A mãe ficou mais incomodada que a filha, provavelmente como forma de tentar me punir por não trocar de lugar. Assim que peguei no sono tudo foi tranquilo”.