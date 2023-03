Mulher cria um perfil para o namorado no Tinder e se arrepende: ‘Era para ajudar’

Uma mulher se viu em uma situação complicada depois de adotar uma tática inusitada para conseguir ajudar o namorado a superar problemas de confiança. Pensando em aumentar a confiança do companheiro, ela decidiu criar um perfil no Tinder para mostrar a ele que outras mulheres também o consideram atraente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história no Reddit, onde contou com a compreensão de outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela explica que seu namorado tem problemas de baixa autoestima, constantemente criticando sua própria aparência e se considerando “pouco atraente”. Pensando nisso, ela decidiu criar uma conta no aplicativo de namoros para ajudá-lo a se sentir mais confiante.

“Eu o acho lindo e atraente, mas mesmo que eu dissesse isso por anos ele nunca acreditou em mim. Então tive a brilhante ideia de de mostrar a ele que outras mulheres também o acham atraente, e decidi criar uma conta para ele no Tinder”.

“Montei todo o perfil, fiz uma biografia e comecei a usar o aplicativo, no dia seguinte ele tinha uma dúzia de pretendentes e imediatamente se sentiu mais confiante e me agradeceu por ter feito isso”, conta a jovem.

Ela se arrependeu profundamente

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o relacionamento seguiu normalmente até que ela decidiu ver se o companheiro seguia utilizando a conta do aplicativo.

“Fiquei surpresa quando verifiquei a conta, que eu até tinha esquecido de ter criado, e vi que ele estava trocando diversas mensagens com outras garotas, chegando até mesmo a combinar alguns encontros”.

“Nós terminamos e, curiosamente, ele continua usando o Tinder de forma bem ativa. Então agora o perfil que fiz para ele não só nos separou, como também o está ajudando a curtir a vida de solteiro”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela deve ter feito um trabalho excelente no perfil do companheiro para ter resultados tão efetivos.

Leia também: Mulher descobre traição após instalar um gravador no carro do marido

“Você deveria abrir um serviço de consultoria para Tinder! O número de pretendentes que ele conseguiu em um dia foi impressionante”, comentou uma pessoa.

“Alguém que aproveita a chance de ser infiel na primeira oportunidade provavelmente não é o tipo de pessoa que você deseja em um companheiro. Foi horrível”, comentou outra.

“Você não estragou tudo, isso partiu dele que ficou mais feliz, encorajado e receptivo a ouvir elogios depois que outras mulheres fizeram isso. Ele não te respeitou o bastante. Seu relacionamento não iria durar de qualquer forma, alguns sinais estavam por ali e você não percebia”, finalizou uma terceira.