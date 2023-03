Mãe decide trocar a fralda do filho dentro de uma cafeteria e choca clientes

Um homem ficou completamente chocado quando uma mãe decidiu trocar a fralda de seu bebê na mesa de uma cafeteria. Segundo um funcionário do local, o banheiro era apertado e não teria espaço para a mulher fazer a troca.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem contou sua história no Reddit, onde compartilhou os detalhes do ocorrido e pediu a opinião de outras pessoas.

Sem se identificar, ele conta: “Fui a uma cafeteria em que já estive muitas vezes. Quando entrei tinha um grupo de mulheres com duas crianças pequenas. Elas estavam causando confusão e ignorando completamente todos os outros clientes”.

“Pedi minha comida e comecei a comer um pedaço de bolo até que uma das mulheres segurou seu bebê e gritou que ele tinha feito cocô. Em seguida, ela levou a criança para um banco perto da sua mesa e começou a trocar a fralda do bebê”.

Ele ficou inconformado

Tentando se manter firme e apenas “aceitar” o homem esperou o odor da fralda sair do ambiente para seguir desfrutando de sua refeição.

“O cheiro invadiu todo o café bem no momento que me serviram meu prato principal. Fiquei quieto na hora, mas quando fui embora eu enviei uma mensagem para a cafeteria”.

“Disse que entendo que eles não podem controlar os clientes, mas que pessoas trocando bebês ao lado das mesas não encoraja os clientes a retornarem. A equipe não pareceu ficar incomodada com isso”.

“Eles disseram que é algo frequente porque tem pouco espaço no banheiro para fazer as trocas”, finaliza o homem.

Para os usuários da plataforma, isso é realmente um grande problema.

“Imagino que a vigilância sanitária deve ter algo a dizer sobre isso, ainda mais em um ambiente onde as pessoas servem comida”, comentou uma pessoa.

“Como mãe, eu nunca teria sonhado em trocar qualquer um dos meus filhos em um café ou restaurante! Isso é completamente inaceitável e rude, além de anti-higiênico”, finalizou outra.