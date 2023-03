Madrasta se recusa a dar um bolo de aniversário para a enteada e é criticada

Uma madrasta está sendo criticada na internet depois de aconselhar a enteada, de cinco anos de idade, a não ter um bolo de aniversário por estar “acima do peso” para alguém com sua idade. Ela ainda afirma ter sugerido que a enteada precisava fazer uma escolha mais saudável para sua vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a madrasta foi ao Reddit para pedir conselhos sobre como lidar com sua enteada, e acabou sendo criticada por outros usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que a filha de seu marido, fruto de um relacionamento anterior, passará o aniversário com eles, o que ela viu como uma “boa oportunidade para incentivá-la a fazer escolhas alimentares saudáveis”.

“O aniversário dela caiu em um final de semana que ela fica com a gente e, enquanto conversávamos sobre qual tipo de bolo comer eu a questionei sobre ter uma escolha mais saudável”.

“Meu pensamento se baseia no fato de que ela recebe todo tipo de comida desequilibrada em casa e isso não é bom para uma menina em fase de crescimento. Ela concordou e teremos um sorvete com baixo teor de gordura. É uma marca que ela adora e sempre come quando está por aqui”, conta.

A mãe da menina ficou revoltada!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que recebeu uma ligação da mãe de sua enteada criticando sua atitude em impor “escolhas saudáveis” para sua filha.

“Ela me acusou de envergonhar sua filha e disse que eu devo a ela um bolo e um grande pedido de desculpas. Ao que tudo indica, ela realmente queria um bolo, mas não queria ‘fazer uma má escolha’”.

Em pouco tempo, ela recebeu diversos comentários raivosos de outros usuários da plataforma, que não pouparam críticas a sua atitude.

“Ela tem cinco anos! A criança merece um bolo maravilhoso de aniversário seguido de um passeio em família! Além disso, sua conversa pode gerar graves problemas de saúde mental e imagem corporal por toda a vida da sua enteada”, comentou uma pessoa.

“Ela tem cinco anos! Pare de impor escolhas saudáveis! Os pais é que são responsáveis por isso”, comentou outra.