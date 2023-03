Cafeteria tinha celular escondido em banheiro para filmar clientes

Um cliente que usava o banheiro masculino de uma cafeteria na Flórida, Estados Unidos, descobriu um celular escondido que estava gravando as pessoas que usavam o espaço reservado, segundo a Fox News.

A polícia foi acionada e prendeu um dos funcionários e sócios da cafeteria We Spy Coffee & More, em Tarpon Springs, no sábado passado. O funcionário preso chama-se Spyridon Voulgarakis e ao ser confrontado pelo cliente ficou nervoso, tentou reaver o aparelho celular e acabou agredindo o rapaz.

Segundo o cliente, o celular estava escondido debaixo da pia, com a câmera apontada para o vaso sanitário, gravando vídeos. Era um iPhone e estava bem escondido.

Spyridon Voulgarakis foi acusado de 'voyerismo' e agressão (Divulgação/Tarpon Springs Police Department)

A polícia descobriu no aparelho que esta não era a primeira gravação de Spyridon no local e que pelo menos dez clientes da cafeteria foram filmados usando o banheiro do estabelecimento desde fevereiro. Ele disse aos investigadores que queria apenas “gravar homens que achava atraente”.

“Se você foi ao We Spy Coffee & More a partir de 13 de fevereiro, usou o banheiro masculino e sente que pode ser uma vítima, entre em contato”, afirmou a polícia em nota divulgada na cidade, chamando as pessoas para prestarem queixa contra o criminoso. A polícia garantiu que o nome de todas as pessoas que entrarem em contato será mantido em sigilo.

Além da acusação de ‘voyeurismo’, o acusado irá responder também por agressão.