Após seu nome ser motivo de piada entre professores, jovem decide trocá-lo

Uma mulher decidiu desabafar na internet sobre os motivos que a levaram a optar por alterar seu nome. Cansada de ser “uma piada” para professores durante seu período escolar, a jovem afirma que está cansada do seu nome.

Conforme publicado pelo The Mirror, a jovem Ethereal (em tradução livre Etérea) conta que seu nome foi escolhido pela mãe por representar um adjetivo para algo “extremamente delicado e leve que parece de outro mundo”.

“Cheguei a questionar meus pais sobre o motivo de escolherem um adjetivo como meu nome e minha mãe disse que adora o significado e a pronúncia. Os professores sempre riam de mim quando ouviam meu nome e isso me deixava constrangida. Acabei escolhendo sempre ser chamada de Ethy”.

Segundo ela, que usou o Reddit para seu desabafo, seu nome chegou até mesmo a ser utilizado como ‘a palavra do dia’ em uma escola, o que a deixou em choque pois todos passaram a saber seu significado. “Era uma das palavras que estávamos aprendendo e todos riram. Sou muito introvertida para esse nome”, conta.

Ela decidiu mudar

Cansada de se encontrar em situações desconfortáveis por causa de seu nome, a jovem decidiu mudar oficialmente seu registro.

“Todos na minha vida pessoal e profissional me chamam de Ethy, então estou considerando a possibilidade de fazer essa alteração legalmente”, explica.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir com a forma que se sentir melhoro.

“É um nome interessante, mas eu sinto muito pela experiência ruim que te trouxe. É um bom lembrete para que eu me controle ao escolher o nome de meus filhos. Realmente gostei de Ethy”, comentou uma pessoa.

“Isso me lembra o nome da filha do meu amigo, Gethsemane, que prefere ser chamada de Greta. Ethereal e Gethsemane são nomes bonitos, mas causam uma primeira impressão que nem sempre é agradável”, comentou outra.

“Eu sempre alerto as pessoas que buscam ajuda quando querem nomear um bebê com um adjetivo! Meu nome de solteira era assim e eu sempre virei uma piada, só me livrei disso quando me casei. Posso entender como o significado agrada seus pais, mas isso é demais para uma criança”, finalizou uma terceira.