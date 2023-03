Vizinho ameaça denunciar uma mãe ao conselho tutelar e motivo surpreende

Uma mãe está inconformada diante das acusações feitas por seu vizinho. Ao notar a filha dela brincando no quintal da própria casa, o vizinho ameaçou denunciá-la para o conselho tutelar.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe foi até o Reddit onde compartilhou a situação e pediu apoio de outras pessoas.

Sem se identificar, ela conta que recentemente passou a permitir que sua filha de dois anos passe algum tempo brincado no quintal de sua casa. Apesar de ter a intenção de fazer a menina conquistar um pouco de liberdade, mesmo que supervisionada pela mãe, sua atitude acabou gerando um grande desconforto em seus vizinhos.

“Temos uma varanda que dá para o nosso quintal, que é completamente cercado. Durante os dias mais quentes eu fico sentada na varanda e deixo a porta aberta para minha filha pequena brincar no espaço do quintal e aproveitar um tempo ao ar livre”.

“Um dia desses nosso vizinho viu minha filha brincando ‘sozinha’ e gritou para mim, depois correu até a porta alegando que achava que ela estava desacompanhada. Expliquei que a porta estava aberta e que eu estava na varanda acompanhando a brincadeira sem interferir na autonomia dela”, conta a mãe.

Os vizinhos querem fazer uma denúncia

Segundo a mulher, o mesmo se repetiu no dia em que ela fez a publicação, porém os vizinhos foram além e afirmaram que farão uma denúncia de negligência contra a mulher.

“Isso aconteceu hoje, mas minha vizinha gritou que vai ligar para alguém para relatar que estou sendo negligente com minha filha! Ela tem alguma razão nisso? Estou vendo isso como um problema ou realmente é um problema? Sinto que sentar na varanda enquanto minha filha brinca no meu quintal é o mesmo que sentar no banco do parque enquanto a criança brinca no parquinho, só que mais seguro por ser um ambiente cercado e controlado”, afirma a mãe.

Para os usuários do Reddit, a mãe está correta em sua percepção.

“Seus vizinhos estão tentando achar motivos para te assediar. Parecem pessoas desocupadas ou que tem um grande período de tempo disponível para cuidar da vida dos outros”, comentou uma pessoa.

“Hora de fechar ainda mais o seu quintal para ter privacidade”, comentou outra.