Sogra envia fotos da casa da nora para envergonhá-la diante da família

Uma mulher ficou inconformada ao flagrar sua sogra fotografando áreas bagunçadas de sua casa para compartilhar no grupo da família. Magoada, ela afirma que a mãe de seu marido tinha a clara intenção de envergonhá-la.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato foi feito pela mulher no Reddit, de forma anônima, e com a intenção de pedir ajuda e apoio aos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela explica que trabalha de casa e passa a maior parte do tempo em seu escritório. “Eu estava participando de um seminário via Zoom quando recebi diversas mensagens no meu celular”.

“Eram ao menos sete fotos de bagunças nos quartos dos meus filhos, na lavanderia e algumas outras fotos de áreas da garagem que estão bagunçadas. Todas foram enviadas no grupo de bate-papo da família! Somos ao menos 12 pessoas do lado da família do meu marido, e todos seguem bastante ativos no grupo”.

Ela descobriu que a sogra enviou as imagens

Nervosa com a situação, a mulher prontamente tentou entender o que estava acontecendo e acabou flagrando a sogra saindo da garagem com o celular em mãos.

“Eu a encontrei na saída da garagem com um sorriso no rosto enquanto enviava mensagens rapidamente. Eu perguntei a ela se ela estava enviando as fotos das partes bagunçadas da casa e ela me olhou de forma incrédula no mesmo momento! Depois de pedir desculpas, ela disse que as fotos eram para o marido”.

“Sinto vergonha disso, foi uma violação! Ela entrou nos quartos, lavanderia e garagem para fotografar a bagunça e fofocar sobre a forma como eu e meu marido cuidamos da casa. Eu não falei com ela desde então e estou apenas esperando ela ir embora”, conta a mulher.

Leia também: Sogra insiste para ter um neto e a resposta da nora a deixa enfurecida

Ela ainda relata que ao saber do ocorrido seu marido ficou enfurecido com a atitude da mãe e ao mesmo tempo segue desacreditado sobre a crueldade dela ao enviar as mensagens.

Para os usuários do Reddit, a mulher tem total razão em criticar a sogra.

“Se ela quer uma casa impecável, então pode ficar em um hotel”, comentou uma pessoa.

“Lamento que ela tenha invadido sua privacidade e quebrado todas as regras de hospitalidade. Não a deixe voltar para sua casa!”, finalizou outra.