Salva-vidas se deparam com ser minúsculo lutando contra as ondas e decidem agir (Reprodução/LONG BEACH FIRE DEPARTMENT MARINE SAFETY DIVISION)

Um ser foi avistado se debatendo nas águas de Long Beach, na Califórnia, em um dia frio por uma equipe de salva-vidas. Assim que posicionaram seus binóculos, enxergaram uma figura pequena que lutava contra as águas da praia. Relato extraído do portal The Dodo.

Assim que se verificaram, se deram conta de se tratar de um cãozinho batendo suas patinhas contra as ondas. Uma pessoa teria avisado aos salva-vidas anteriormente sobre um pequeno cachorro à solta que teria corrido pelo estacionamento até parar no meio da água.

O animal foi visto remando contra as ondas enquanto tentava manter a cabeça por cima da água. Após ser avistado, o oficial de segurança marítima Chase McColl usou uma prancha para alcançar o cãozinho enquanto seu colega, Devon Beebe, o orientava da areia.

Por mais complexo que o resgate fosse, como aconteceu, eles estavam dispostos a salvar o animal a todo custo.

“O resgate aconteceu pouco antes do pôr do sol, o que dificultou vê-la nadando”, disse McColl ao The Dodo. “A água também estava fria, a cerca de 13 graus [Celsius].”

Esperança suprida

Assim que alcançou a cachorrinha, a tirou da água gelada e a posicionou na prancha. “Ela nadou direto para mim e eu a peguei para segurá-la um pouco”, disse McColl. “Ela estava com frio e cansada, mas também grata por não estar mais nadando.” Em seguida, remaram em direção à praia.

Após seu resgate, a cachorrinha se revelou um pouco desconfiada das pessoas ao seu redor. Contudo, resgatou seu humor sapeca.

“[Ela] ainda estava assustada quando voltamos para a praia e entramos no caminhão do salva-vidas”, disse McColl. “Nós a levamos de volta ao nosso posto de salva-vidas e a secamos com uma toalha quente. Ela então começou a correr feliz em nossa estação depois de um curto período de tempo.”

Não demorou tanto para que os socorristas encontrassem o dono do cão. Logo após, descobriram que ela se chamava Tofu e contemplaram a felicidade da família em tê-la de volta.