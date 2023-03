Prima da noiva não é convidada para o casamento por causa de uma cesariana

Uma mulher ficou arrasada diante da atitude de sua prima ao saber que ela não poderia comparecer ao seu casamento. Após avisar a prima que estará se recuperando de uma cesariana, ela foi removida de todos os grupos da família e bloqueada em todas as conversas envolvendo o casamento.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu desabafar no Reddit e conta em detalhes seus sentimentos ao saber da reação da prima diante do anúncio feito por ela.

Sem se identificar, ela explica que o casamento está marcado para o início de junho, o que será apenas algumas semanas depois do nascimento de seu filho. Com isso, e já sabendo que precisará passar por uma cesariana, a mulher decidiu avisar a prima que não poderia comparecer ao casamento por conta do período de recuperação após o parto.

“Hoje eu descobri que fui banida de todos os grupos referentes ao casamento da minha prima, além de não ser convidada e ter sido bloqueada de todos os grupos familiares. Isso tudo porque vou ter meu filho no dia 17 de maio por meio de uma cesariana, o que não me permitirá viajar para o casamento dela na primeira semana de junho”, conta a mulher.

Ela ficou arrasada

Seguindo com seu relato, a mulher explica que estará se recuperando do procedimento e terá um bebê recém-nascido, o que complica ainda mais a viagem visto que o casamento acontecerá fora do país.

“Eu definitivamente estarei proibida de viajar, ainda mais para fora do país. Ela ainda disse que o casamento dela ‘não é importante o suficiente’ para mim”.

“Realmente fiquei magoada de não poder comparecer a este ‘evento incrível e maravilhoso’ porque o parto e a recuperação dele me impedirão de viajar”, finaliza a mulher.

Leia também: Noiva usa Crocs em seu casamento e choca convidados

Para os usuários do Reddit, ela deve aproveitar e se afastar de vez da prima, que não mostrou qualquer compaixão com sua situação.

“Não pense mais nisso! Desejo a você e seu bebê tudo de bom e melhor, além de uma boa recuperação”, comentou uma pessoa.

“Você não foi avisada de que deveria atrasar seu parto em 1 mês só para ir ao casamento?”, ironizou outra.

“Adoro quando pessoas tóxicas saem da vida das outras sem esforço! Parabéns pelo seu bebê! Agradeça por ela ter se retirado da sua vida”, comentou uma terceira.