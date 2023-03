Má sorte? Tatuador revela qual tipo de tatuagem sempre atrai energias negativas

Um grupo de tatuadores decidiu compartilhar algumas dicas em um perfil do TikTok e, para começar, optaram por alertar os seguidores sobre um tipo de tatuagem “amaldiçoado”. Por mais que atendam os pedidos dos clientes, eles afirmam que os avisam que este tipo de tatuagem atrai energias negativas e azar para o tatuado.

Conforme publicado pelo The Mirror, os tatuadores do estúdio Markd, localizado em Sydney, na Austrália, fizeram o vídeo como forma de aviso para seus seguidores.

No clipe, eles comentam que um estilo de tatuagem “muito comum” pode trazer consequências catastróficas para os tatuados, já que “só lhes trará azar”.

Nas imagens, onde é possível ver o ambiente do estúdio, os artistas foram questionados sobre o que eles realmente acham sobre tatuar o nome de um parceiro em seu corpo. E grande parte deles alertou: isso dá azar!

Tatuagem amaldiçoada?

Ao serem indagados sobre tatuagens envolvendo o nome do parceiro amoroso, os tatuadores prontamente deram suas opiniões.

“Ah, não! A menos que você tenha filhos ou seja casado com a pessoa. Se não for assim, então é má sorte”, comentou um.

“É uma má ideia! Aqui está a minha, mas neste caso é a minha esposa e não uma namorada”, falou outro tatuador.

“Não faça isso! É como se aplicar uma maldição. Você provavelmente vai terminar seu relacionamento na semana seguinte se fizer isso. Mas, se isso não aconteceu com você, então é sinal que realmente era pra ser. No geral, eu não recomendaria”, finalizou o terceiro artista.

Leia também: Após sofrer ataques por ter o nome do marido tatuado no rosto, ela decidiu se vingar

Em pouco tempo, seguidores da página compartilharam suas opiniões e experiências.

“Não é uma maldição! Meu marido fez meu nome como sua primeira tatuagem após 1 ano de namoro. Estamos casados até hoje, já são cinco anos de relacionamento”, comentou uma pessoa.

“Minha mãe tatuou o nome do seu ex e quando eles se separaram ela fez uma tatuagem de um pássaro defecando sobre ele. Era mais barato do que remover o nome”, comentou outra.

“Meu pai tatuou o nome da minha mãe, depois que eles se divorciaram ele fez um caixão cobrindo o nome dela”, finalizou outra.