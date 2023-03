Gêmea se surpreende após mãe pedir que ela substitua a irmã durante o casamento

Uma mulher está passando por um momento delicado em sua vida após receber um estranho pedido feito por sua mãe. Sua irmã gêmea, que se casará em pouco tempo, sofreu um grave acidente e precisará passar por um procedimento estético no rosto que não a deixará recuperada a tempo do casamento.

Para garantir a “beleza das fotos e a recordação” a mãe das mulheres pediu a outra filha que substitua a irmã nas fotos e nos momentos importantes da cerimônia para garantir boas lembranças da ocasião.

Conforme publicado pelo The Mirror, a irmã, que não está noiva, foi ao Reddit para pedir a orientação dos demais usuários da plataforma.

Sem se identificar, ela conta que tem uma irmã gêmea idêntica, Jess, que se casará em poucas semanas com seu noivo, Steve. Ela explica que não tem um relacionamento próximo com a irmã já que cresceram separadas depois que que seus pais se divorciaram e ela escolheu morar com o pai.

“Durante o divórcio eu fiquei animada quando meu pai me deixou morar com ele em outro estado. Minha irmã, por outro lado, não queria se afastar de seus amigos e escolheu ficar com minha mãe”, conta.

Ela se sentiu livre

Seguindo com seu relato, a mulher conta que durante toda a infância e começo da adolescência a mãe encorajava as duas a se vestirem iguais, o que chegou a incomodá-la em certo ponto de sua vida e foi um dos fatores que a fizeram escolher se mudar com o pai.

“Minha mãe ficou arrasada e minha irmã me acusou de odiá-las. Isso me deixou destruída emocionalmente e meu pai me ajudou e me levou para fazer terapia”.

“Levei anos para me livrar da culpa, mas nunca me arrependi de como foi libertador escolher ser somente eu. Aos poucos consegui ajeitar as coisas com minha mãe e irmã, mas nunca voltamos a ser próximas como éramos antes”.

“Agora minha irmã vai se casar, mas ela sofreu um grave acidente e precisará passar por uma cirurgia de reparação estética no rosto. Ela passa a maior parte do tempo chorando e afastada de tudo e todos, principalmente por não ter tempo para se curar antes do casamento. Nós tentamos consolá-la, mas muitas vezes não é o bastante”.

Leia também: Comportamento de noivo pode destruir o casamento e deixa a noiva arrasada

“Essa semana minha mãe me pediu para que eu me vista como minha irmã e me passe por ela na cerimônia e recepção, apenas para as fotos ficarem bonitas. Eu fiquei chocada com isso e disse que não, mesmo sabendo o quanto significaria para minha irmã”, conta.

“Minha mãe ficou magoada e disse que isso ‘não é nada demais’ e que ‘são apenas fotos’, e então me acusou de forçar minha irmã a se lembrar de seu trauma para sempre. Estou errada em me recusar a trocar de lugar com ela?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a única errada é sua mãe, que a está forçando novamente a trocar de lugar com a irmã e esquecer de sua individualidade.

“Eu também sou gêmeo idêntico e posso dizer que isso tudo é muito estranho”, comentou uma pessoa.

“Ainda não acredito que sua mãe te pressionou com esse pedido completamente maluco!”, finalizou outra.