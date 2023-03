Avó da noiva decide ‘causar’ para chamar atenção no casamento da neta

Uma jovem noiva decidiu compartilhar no Reddit um dilema pelo qual está passando. Apesar de ter um casamento não convencional, ela agora precisa lidar com a atitude de sua avó, que decidiu utilizar um vestido na mesma cor que o dela.

Sem se identificar, a noiva conta que já teve alguns problemas envolvendo sua avó e os cuidados com seus filhos. Segundo ela, a avó não conseguia entender os limites impostos por ela e levou um tempo para conseguir lidar com isso. Até que aos poucos voltou a conviver novamente com ela.

“O problema todo voltou quando nós ficamos noivos. Desde o princípio disse que não queria um vestido branco, eu escolhi um vestido cor de rosa para meu casamento e minha avó imediatamente me pediu para usar seu antigo vestido de noiva, o que eu disse que não e expliquei meus motivos”.

“Por tudo que aconteceu ao redor do mundo, nós precisamos adiar nosso casamento e agora, depois de anos, finalmente vamos nos casar! Ao saber disso, minha avó voltou a questionar sobre seu vestido de noiva e eu expliquei novamente o motivo de não ser uma opção. Depois de um tempo ela me mandou fotos de algumas opções e, adivinhe, o vestido de noiva estava entre elas. Eu respondi que era para ela desistir de vez disso ou eu não responderia mais”.

A avó decidiu chamar atenção

Seguindo com seu relato, a noiva explica que a avó acabou aceitando o fato de que não usaria seu vestido de noiva no casamento da neta, e decidiu procurar por outra opção.

“Ela escolheu um vestido malva escuro com detalhes em renda, e eu aprovei. Na mesma época, minha avó se ofereceu para pagar pela nossa suíte nupcial e eu, contra meu sexto sentido, aceitei”.

“Como já disse, nosso casamento não será tradicional, então os convidados podem usar acessórios divertidos e fantasias. Eu vou usar asas, alguém vai com um chapéu de cogumelo, meu noivo quer se vestir como um personagem de Doctor Who. Será um casamento completamente divertido”.

“Bom, hoje recebemos o vestido da minha avó e o modelo é exatamente o mesmo da foto, mas a cor é totalmente diferente. Na verdade, é da cor do meu vestido de noiva, que ela sabe bem como é já que viu as provas. Parece que foi intencional, agora estou me cobrando por ter deixado ela pagar pela minha suíte”.

Magoada, a noiva agora não sabe como lidar com sua avó e pediu ajuda a outras pessoas.

“Deixe-a usar o vestido e então, acidentalmente, faça alguém derrubar algo de cor vibrante em um ponto estratégico para ela precisar mudar e colocar outra peça. Te aconselho sumir com o vestido de noiva dela antes do seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Diga a ela que foi um grande desrespeito e que ela não está mais convidada para o casamento! Você sabe que não é um capacho dela, então se defenda”, afirmou outra.